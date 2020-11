Más Madrid acusa a VOX de ser la «manada» por rechazar una sectaria declaración contra la violencia de género

Acusaciones tabernarias en el pleno de la Asamblea de Madrid y todo a cuenta de la siempre sectaria violencia de género.

Todos los partidos en la Cámara regional, a excepción de VOX, se juntaban el 19 de noviembre de 2020 para leer una declaración institucional contra las agresiones machistas, que no pudo salir adelante por la necesidad de que sea consensuada y aprobada por todos los grupos.

El espíritu del texto venía a poner, una vez más, a los hombres contra la pared y a poner la lupa acusadora sobre ellos:

Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid, ya en en el desarrollo del pleno, atacaba a VOX y reclamaba al grupo de Gobierno conformado por Ciudadanos y Partido Popular que no se dejasen chantajear por esa formación con el tema de la violencia machista a cambio de la aprobación de los Presupuestos Generales para Madrid.

Y todo motivado porque la formación ‘verde’ se había negado a participar en la performance de esa declaración institucional que se había pretendido sacar:

Estoy convencido de que pueden hacer muchísimo más, está en sus manos que la lucha contra la violencia machista no sea secuestrada y no sea utilizada como moneda de cambio para conseguir que el partido de La Manada les vote a favor de sus presupuestos.

Íñigo Henríquez de Luna, de la formación de Santiago Abascal, saltaba como un resorte ante la invectiva del diputado errejonista:

A mí, me parece que eso es algo que no debería haber pasado desapercibido. Me parece una descalificación y una falta de respeto y de consideración hacia un grupo parlamentario que me parece intolerable, señor Gómez Perpinyà. Mire, nosotros no somos el partido de ninguna manada. A lo mejor ustedes sólo ven ciertas manadas en Pamplona pero no ven otras manadas en otros sitios.