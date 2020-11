El portavoz andaluz de VOX, harto de que Susana Díaz llame «franquista» a su partido: «¡A tomar por c…»

Es lo que pasa cuando el árbitro de la contienda trata de que siga el juego pese a la flagrante falta que acaba de presenciar.

Marta Bosquet, presidenta del Parlamento de Andalucía y miembro de Ciudadanos, quiso que el pleno del 19 de noviembre de 2020 siguiera su curso natural a pesar de los ataques y acusaciones de la expresidenta autonómica, la socialista Susana Díaz, contra VOX.

La exmoradora del Palacio de San Telmo se refería en varias ocasiones a la formación encabezada por Alejandro Hernández como «heredera del franquismo».

La táctica de Díaz era congraciarse con Pedro Sánchez y usar con VOX el mismo paralelismo que hace la oposición en el Congreso de los Diputados con Bildu, afearle en este caso a Juanma Moreno (PP), el actual presidente de Andalucía, que esté gobernando gracias a los apoyos de la formación de Santiago Abascal.

Sin embargo, el portavoz de VOX no estaba dispuesto a tolerar semejante afrenta y solicitó varias veces el amparo de la presidenta de la Cámara andaluza para responder a los masivos ataques de Susana Díaz.

Los intentos de Alejandro Hernández fueron en vano. Marta Bosquet llegó a desconectarle el micrófono y a insistir que el de VOX no estaba en el uso de la palabra.

El portavoz del partido ‘verde’ estalló ante la constante permisividad de la presidenta del Parlamento regional y acabó por estallar de lo lindo dando un manotazo y jurando en arameo mientras abandonaba el salón de plenos:

¡No me ningunee, no me ningunee! ¡Váyase a la porra, a tomar por culo!