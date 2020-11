El cuñado de García-Page ‘pierde los papeles’ y le tira una libreta a una portavoz del PP durante una tertulia

Fernando Mora ‘perdió los papeles’ durante una tertulia televisiva.

Con un gesto machista, el presidente del Grupo Parlamentario del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha (y marido de la hermana del presidente socialista de la región, Emiliano García-Page) lanzó su libreta contra una portavoz del Partido Popular.

En concreto, la aventó hacia Claudia Alonso, que representa a los ‘populares’ en la comunidad de Castilla-La Mancha y en el Ayuntamiento de Toledo.

La desmedida reacción de Fernando Mora ocurrió durante la tertulia de ‘El Braserillo’ que emite Teletoledo. Un programa presentado por Jesús Olmedo donde ambos dirigentes estaban invitados para debatir aspectos de interés autonómico.

Sin embargo, el socialista perdió la compostura y terminó lanzando su libreta hacia la representante ‘popular’.

Claudia Alonso: Dejarle que lea la libreta, que si no, no acabamos Fernando Mora: No me gusta… Toma mi libreta y la lees (tira el cuaderno) Alonso: No te enfades amigo… Mora: ¡Coño… hombre! Estoy apuntando lo que decís, que es lo que me orienta a mí ahora para contestaros Alonso: Toma la libreta Mora: Yo no me aprendo las cosas de memoria como tú

El PP ha pedido la “dimisión inmediata o la expulsión” del dirigente del PSOE en la Cámara regional de Castilla-La Mancha por su “actitud violenta, machista e irrespetuosa hacia Claudia Alonso”.

“Los hechos tuvieron lugar en la noche de ayer en una tertulia televisiva en la que Fernando Mora perdió los nervios y lanzó, despectivamente, una libreta a la portavoz ‘popular’ para, posteriormente espetar la expresión ‘coño’, llevando a un nivel superior su falta de respeto y su lenguaje soez y tabernario”, insiste el PP.

Asismimo, condena de forma rotunda la actitud de Fernando Mora: “Estamos ante unos hechos total y absolutamente deleznables que muestran una falta de respeto y un desprecio que, sin ninguna duda no es digno de un dirigente político, ni de cualquier otro tipo de persona”.

Una cabezadita

Fernando Mora fue pillado en junio de 2020 echándose una cabezadita en su escaño de la cámara autonómica.

Todo ocurrió durante el pleno, cuando la sesión se reanudó tras un intervalo para el almuerzo. «Me recosté porque me mareaba», aseguró posteriormente en las redes sociales.

El dirigente socialista aprovechó un momento del pleno para echarse una siestecita con la mascarilla puesta para evitar un posible contagio del coronavirus.

Marta Maroto, presidenta de Nuevas Generaciones del PP en Castilla-La Mancha, cargó contra el dirigente socialista en las redes sociales.

Lo que es realmente difícil para la sociedad de Castilla-La Mancha es ver al presidente del Grupo Parlamentario Socialista Cortes durmiendo durante un pleno de la cámara en el que se debatían asuntos muy importantes para la sanidad y la economía de la región», indicó Maroto en un mensaje recogido en su perfil de Twitter.

Fernando Mora negó que se estuviera echando la siesta en mitad de un pleno. «Pues no estaba durmiendo amiga. Me recosté porque me mareaba».