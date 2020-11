La fiesta de voluntarias de la Cruz Roja bailando con inmigrantes ilegales: «Que tengan coj… de pedir pasta»

Inmigración ilegal en sesión golfa. Las escandalosas imágenes de unas voluntarias de la Cruz Roja bailando con inmigrantes ilegales sin respetar ningún tipo de distancia social es una muestra de que el negocio de los cayucos se les ha ido de las manos a las ONGs.

En las redes sociales ha causado indignación ver cómo se gastan el dinero público y las donaciones privadas en alojar a los ‘sin papeles’ en hoteles de lujo y celebrarlo con una fiesta indecente. No es para menos: los ilegales también reciben de la Cruz Roja un cheque nominativo que lo cobran en las oficinas del Banco Santander.

«Nosotros no podemos ver a nuestros seres queridos pero la Cruz Roja puede montar una rave para los inmigrantes ilegales» o «Esperando que me piden dinero los de la Cruz Roja» resumen el sentir de los internautas.

A estas horas en Canarias se suceden las manifestaciones de protestas por la invasión de ilegales a sus costas que está convirtiendo un paraíso turístico en un campo de refugiados.

Las islas soportan un 40 por ciento de paro por la ruina del coronavirus mientras el Gobierno y sus terminales mediáticas hablan de ‘drama humanitario’.

Las imágenes de la fiestón de la Cruz Roja lo desmienten. Jóvenes musculosos con ropa de marca y teléfonos de última generación llegan a Canarias después de haber pagado entre tres mil y cuatro mil euros a las mafias y son alojados en hoteles a pensión completa. No extraña que lo celebren.

