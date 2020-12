Esperanza Aguirre: «Ayuso no suplantará a Casado, ella tiene la cabeza puesta en Madrid»

Tres mayorías absolutas y haber tenido bajo sus órdenes a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid la acreditan sobradamente para valorar la labor de Isabel Díaz Ayuso.

Esperanza Aguirre, en una entrevista a los compañeros de Crónica, en El Mundo, este 19 de diciembre de 2020, deja claro que la actual líder del PP en la Puerta del Sol tiene poltrona para rato y ve en ella a una política de raza.

La que fuera presidenta madrileña durante dos legislaturas y parte de una tercera (2003-2012) no duda en afirmar tajantemente que Ayuso está realizando un papel brillante al frente de la Comunidad de Madrid, además destacando el hecho de que, al contrario de lo que le sucedió a ella misma, la actual dirigente no solo no tiene mayoría absoluta, sino que incluso ha tenido que buscar un socio de gabinete:

Está haciendo una labor extraordinaria en medio de unas dificultades que yo no tuve ni de lejos. Yo tuve tres mayorías absolutas y ella no tiene siquiera la mayor minoría, sino un socio de gobierno, que es Ciudadanos, cuyo vicepresidente al fin parece que está más aplacado después de que las decisiones de Isabel sobre el confinamiento quirúrgico de Madrid por zonas ha dado muy buenos resultados.

Subraya Esperanza Aguirre que los medios de comunicación que han intentado acabar políticamente con Ayuso han conseguido, precisamente, lo contrario.

Tiene mis felicitaciones por sus actuaciones y su resistencia enorme a esos medios que han querido asesinarla políticamente y al final la han encumbrado.

Para la exlideresa del PP en Madrid, la clave del éxito de Ayuso es haberse mantenido contra viento y marea en sus postulados y haber sabido defenderlos.

Resistir ha sido la clave. Últimamente ha hecho tres discursos sensacionales. El del día de la Constitución, el del Premio a Nadal y el de la inauguración del hospital Isabel Zendal. Es una gran idea crear un hospital para pandemias.

Cuando le refieren los agravios comparativos con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Esperanza Aguirre saca una sonrisa y afirma que eso le recuerda a su etapa en la presidencia y a Gallardón en la Alcaldía capitalina:

Me recuerda mucho a lo que me sucedió a mí con Gallardón. Almeida también ha trabajado conmigo. Es estupendo. La progresía ha decidido que les gusta más que Isabel. Pero desde que es portavoz del partido ya no les gusta tanto.

Esperanza Aguirre, al ser preguntada sobre posibles asignaturas pendientes que aún le queden a Díaz Ayuso para mejorar en política, responde taxativamente que ella no pone una sola pega y dice que para eso ya está el partido de Íñigo Errejón:

No le pongo ni media. Las pegas que se las pongan los de Más Madrid.

Y tiene claro que, a pesar de que el prestigio de Ayuso está subiendo como la espuma y ya se la ve como una futurible aspirante a presidenta del Gobierno de España, no cree que vaya a suplantar en esa misión a Pablo Casado: