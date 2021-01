La odisea de un conductor atrapado durante la noche en las nevadas: «En diez horas apenas recorrí un kilómetro»

Una auténtica odisea. Como cientos de conductores más, la noche de este 8 de enero de 2021 la recordará Víctor toda su vida al haberla pasado en su totalidad atrapado en la carretera y solo en su coche. La nevada le detuvo a la altura de San José de Valderas (Alcorcón) pasadas las 22 horas y hasta las 8 de la mañana de este 9 de enero de 2021 no pudo continuar su viaje hasta Madrid, su localidad de origen.

Víctor salió a las 20 horas desde Talavera de la Reina, lugar en el que trabaja, hacia Madrid con la intención de recorrer los 115 kilómetros que separan ambos puntos.

A pesar de que en la localidad toledana la nieve no había hecho acto de presencia y la situación parecía controlada según los avisos de la DGT, salió bastante tranquilo a pesar de que la circulación era más lenta. «A San José de Valderas (Alcorcón) suelo tardar una hora y pico y esta vez tardé dos, lo cual no es nada extraordinario, así que ni por asomo podía pensar en la que me esperaba», dice, ya en su domicilio madrileño, en conversación telefónica con Periodista Digital.

Llevo 7 horas dentro del coche y parado en San José de Valderas. Yo y cientos de coches. Desde hace unos minutos, en el último intento por salir, he quedado en medio de una cuesta ya con las ruedas atascadas en nieve. Y por aquí no pasa nadie a ayudarnos. Todo genial. — Víctor Rdgz. Bachiller (@vicrobach) January 9, 2021

«En San José de Valderas el tráfico ya se paró. Eran las 22.05. De momento se veía de todo, la gente se bajaba de los coches, se hacía fotos…un poco de todo. Pero es que desde ahí hasta las 4 de la mañana yo solo avancé tan solo un kilómetro. En seis horas. Pasó un quitanieves y un hombre nos avisó de que el carril central de la cuesta estaba limpio. Nos avisaron que usáramos todos el carril central para salvarla metiendo segunda y salir poco a poco de ese embudo. Todo fue bien. Pero el de delante de mí se quedó parado en mitad de la cuesta y ya me hizo parar. Me quedé varado al querer rectificar y a mí me di cuenta que hasta ahí habíamos llegado. Hasta las 8 de la mañana no volvió a pasar el quitanieves para liberar el camino».

Unos 1.000 vehículos han sido liberados durante la noche, pero se seguirá trabajando hasta asistir a todas las personas que todavía quedan atrapadas. Afortunadamente no ha habido accidentes importantes ni personas con problemas graves de salud. #BorrascaFilomena #ASEM112 pic.twitter.com/SA2ecKjvC0 — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) January 9, 2021

«Radio, internet, y llamadas con mis padres». Esa ha sido la ‘fórmula’ utilizada por Víctor para hacer frente a la soledad y al pasar de las horas, que no han sido pocas.

«En Talavera no ha nevado», recuerda el conductor, que no se esperaba que justo unos kilómetros más hacia la capital se encontrara con el caos que vivió, prueba de la espectacular nevada que ha asolado el centro de la Península durante las últimas horas, algo inaudito. «Éramos muchos coches, donde se para todo confluye con el inicio de la M40 y la continuación de la A5 que va hacia Cuatro Vientos. Todo estaba cortado y nadie se podía mover de allí».

La aventura de Víctor no terminaba allí, una vez ‘liberado’. Aún quedaba una última etapa, al estar el acceso a los barrios cortado. «He tenido que dejar el coche junto a la parada de Alto Extremadura, y llegar en metro a mi casa».

Ejército, Policía, Emergencias y Bomberos se lanzan contrarreloj al rescate de conductores atrapados por la nieve

Ha sido una noche complicada, e histórica.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha señalado este 9 de enero de 2021 que, aunque en algunos puntos de la Comunidad de Madrid «se está avanzando y liberando vehículos», queda todavía «mucho trabajo por delante».

El Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) ha repartido mantas en la carretera M607 entre los afectados, que, debido al estado de la calzada, siguen sin poder circular.

La Unidad Militar de Emergencia (UME) ha salido esta madrugada al rescate de las personas atrapadas en su vehículos en Madrid a causa de esta histórica nevada que azota también varias comunidades del centro peninsular.

Asimismo, varios parques de bomberos de la Comunidad de Madrid están atendiendo incidencias en las carreteras de la región.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha alertado de que en la jornada de este sábado la situación puede ser todavía peor.

🔴La situación es de extrema gravedad. Estoy en contacto directo con todos los servicios de seguridad y emergencia. No salgan de sus casas. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) January 9, 2021

Los camiones y el transporte en general -viajeros y mercancías- las han pasado canutas.

Sigue cerrado el aeropuerto internacional de Barajas (Madrid), mientras decenas de sus vuelos han sido desviados a otras ciudades, al tiempo que numerosos camioneros han tenido que interrumpir su ruta en varias provincias y esperar en estacionamientos invernales a que las carreteras sean transitables.

Las carreteras de circunvalación de Madrid como la M-30 y la M-40 y algunas de sus principales autovías están paralizadas y hay kilométricas colas de vehículos atrapados.

Ante el caos circulatorio y los cientos de personas atrapadas en el interior de los vehículos, se solicitó al Ministerio de Defensa la activación de la UME, que envió de madrugada sus efectivos militares a varios puntos como las carreteras A5, en los ejes de Móstoles y Alcorcón; a la A3, en la zona de Rivas Vaciamadrid y Arganda, y a la A-4, en Aranjuez y Ciempozuelos.

Las tres columnas militares salieron en el marco de la Operación de Tormentas Invernales Severas (TIS) para tareas de apoyo de limpieza de calzada y salvamento de vehículos atrapados en diferentes puntos de las carreteras afectadas.

Cancelaciones por tierra, mar y aire: Las históricas nevadas que deja la borrasca Filomena desde este jueves en buena parte de España han provocado, además de numerosos cortes de carreteras, cancelaciones y retrasos en los trenes y suspensiones de vuelos y enlaces marítimos, el cierre del aeropuerto de Madrid desde primeras horas de la noche del viernes.

🚩🚩🚩 INFORMACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO 👉La @UMEgob se despliega en #Madrid por la #A4 Autovía de Andalucía / #A5 Autovía de Extremadura / #M40 y accesos a los hospitales de #Madrid para despejar las carreteras afectadas por la #nieve en la #ComunidadDeMadrid #BorrascaFilomena pic.twitter.com/jNEoyoGiBE — Delegación del Gobierno en Madrid (@DGobiernoMadrid) January 8, 2021

Mientras se producía el colapso circulatorio en las carreteras madrileñas, Aena paralizó las operaciones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas debido a las malas condiciones de las pistas y de visibilidad.

Los aviones que tenían previsto aterrizar por la noche continúan desviados a primeras horas de la madrugada a los aeropuertos de Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Bilbao, mientras se prosigue con las labores de limpieza de las pistas a causa de la nieve caída.

En cuanto al transporte ferroviario, las fuertes nevadas y la acumulación «excesiva» de nieve a lo largo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Valencia obligó a Renfe a suprimir los cuatro últimos servicios de este viernes, según han informado fuentes de la entidad ferroviaria.

Renfe ha suspendido también el servicio de Alta Velocidad de todas las relaciones que unen Madrid con la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, desde la apertura de este sábado hasta las 12:00 horas, por la acumulación de nieve a lo largo de la línea.