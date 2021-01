Los lectores se chotean de Escolar por lamentar que Almeida ha pasado a los madrileños el marrón de quitar la nieve

Ignacio Escolar ha pretendido hacernos creer que los dirigentes de Madrid, los populares Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, se han lavado las manos y han pretendido endosarle a los madrileños, vía palas y kilos de sal, el marrón de la nieve.

Como el alcalde anunciaba una red de repartos de palas y kilos de sal, para que los ciudadanos que puedan vayan a esos puntos a por ellos, eldiario.es ya tiene material suficiente para publicar que el Ayuntamiento y la Comunidad no piensan hacer nada y que serán los madrileños quienes tengan que limpiar sus entradas y accesos.

De hecho, no hace falta leer mucho más para recordarle a Escolar, que compra cualquier cosa con tal de atacar a la derecha madrileña, que ambas cosas son y serán compatibles.

Las instituciones madrileñas harán todo lo posible por volver a recuperar la normalidad de las ciudades lo antes posible pero el desastre es de tal proporción que todo aquel que pueda y quiera hará un gran servicio si ayuda a despejar la entrada de su edificio.

Ayuso también pedía ayuda: «Pedimos la colaboración de las comunidades de vecinos para que vayan limpiando las rampas de acceso de los garajes y de los portales, ya que en las próximas horas esta nieve puede convertirse en hielo». Muchos ya se han prestado a la tarea, lo que habrá enfurecido a Escolar, al que no vemos con una pala limpiando la entrada a su edificio.

El eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano respondía al artículo de Escolar en Twitter: «He vivido en varios países con nieve, y siempre son los ciudadanos los que limpian su propia acera. Lo contrario requeriría verdaderos ejércitos de limpieza en cada nevada».

Las redes le dejaban claro que había vuelto a pinchar en hueso:

De verdad que parece que quieren usted infantilizarnos, querido @iescolar . He vivido en varios países con nieve, y siempre son los ciudadanos los que limpian su propia acera. Lo contrario requeriría verdaderos ejércitos de limpieza en cada nevada. https://t.co/K1eh9TrCiz

No “lo ponen en manos de los ciudadanos”, sino que piden su colaboración. Y hacen MUY BIEN. Es exactamente lo que hay que hacer, y lo que se hace en TODO el mundo civilizado, incluidos los sitios donde nieva muuuuuuuucho más, y es previsible https://t.co/ykiNVV5hGr

Piden su colaboración que no es lo mismo y de hecho lo hacen dando ejemplo, no presidiendo un gabinete de crisis tres días después y cuando ya ha dejado de nevar…… pic.twitter.com/qagXRV8V5h

El popular José Luis Martínez-Almeida, que ha vuelto a dejar al socialista Pedro Sánchez a la altura del betún, pide al Gobierno PSOE-Podemos que «escuche a Madrid» y que deje de hacer política con la nevada y el temporal Filomena.

El alcalde muestra su sorpresa e indignación ante el hecho de que el Gobierno socialcomunista se haya mostrado contrario a que Madrid sea declarada zona catastrófica antes, incluso, de haberlo solicitado:

Sólo hemos dicho que estamos evaluando la petición y le pido al Gobierno de la nación que no prejuzgue y que no tome una decisión antes de que nosotros planteemos si la pedimos o no