El socialista Sánchez acusa a sus socios de ERC de buscar «trucos» para retrasar las catalanas

Como dice un viejo y sabio refrán español: » Quien con niños se acuesta mojado amanece».

Se refiere a que uno tiene que estar alerta a las consecuencias que conlleva andar con ciertas personas cuyo comportamiento es inmaduro, volátil o caprichoso y sería de plena aplicación en este caso si Pedro Sánchez no fuera, además de inmoral, un irresponsable de tomo y lomo.

Hace unos meses, con menos muertos por coronavirus, y en contra del criterio del Gobierno autonómico, Salvador Illa, confinó Madrid.

Ahora, con más muertos, con una situación que sigue al alza, y en contra del clamor de las autonomías, de todas las autonomías, el ministro de Sánchez se niega a autorizar medidas más restrictivas.

Puede ser que se equivocara entonces o se equivoque ahora, pero resulta evidente que esa determinación está inspirada en la menor o mayor posibilidad electoral de Illa en Cataluña.

Los partidos todavía pueden presentar alegaciones al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero para el Gobierno, el PSC y su candidato, las elecciones catalanas serán el 14 de febrero.

Así ha quedado patente este sábado durante el Comité Federal de los socialistas, desplazado a Barcelona ante la inminencia que los socialistas ven en las elecciones, a pesar de los «trucos» que el presidente, Pedro Sánchez, ha acusado de inventarse a ERC y todo el Govern para intentar frenar un «cambio que no se puede impedir».

«Es inútil que sigan intentando trucos. Cuando ha llegado la hora, se puede aplazar el cambio pero no se puede impedir el cambio. Y ese cambio en Cataluña tiene nombre y apellidos, se llama Salvador Illa», ha afirmado Sánchez, promocionando así a su ministro de Sanidad.

El PSC engrasa ya su maquinaria contando con que las elecciones catalanas será el 14 de febrero, a pesar de que el Tribunal Superior de Cataluña no cierra todavía la puerta a aplazarlas en función de la evolución de la pandemia. En este sentido, los partidos tienen todavía hasta el 8 de febrero para presentar alegaciones, una vez iniciada la campaña electoral.

El presidente del Gobierno ha asumido esta posibilidad, lo que no le ha impedido lanzar a su ministro de Sanidad como el mejor candidato, abanderado del «cambio que necesita» Cataluña. También lo ha defendido así el secretario general del PSC, Miquel Iceta, que se ha referido a él como «el presidente que Cataluña merece, que Cataluña necesita».

«En estos en estos últimos días se ha discutido mucho de fechas en la política catalana», ha dicho Sánchez sobre la insistencia de los socialistas de mantener los comicios de febrero y los intentos del Govern -respaldados por el resto de partidos- de aplazarlas, hasta el 30 de mayo. «Son lo de menos, lo importante es el respeto a las reglas del juego y que Cataluña se abra a un tiempo nuevo».

«Cuando llegue la hora, se puede aplazar el cambio, pero no se puede impedir y ese cambio tiene nombres y apellidos y se llama Salvador Illa», ha aseverado Sánchez, que como el ministro, no ha escatimado en elogios a Iceta por tener la «generosidad» de dar un paso atrás y no ser él el candidato.

El presidente ha advertido de que los «meses largos y duros» de la pandemia «aún no han concluido» al mismo tiempo que lanzaba al principal responsable de la lucha contra la Covid de su Gobierno como candidato electoral.

«Salvador Illa es el hombre que Cataluña necesita ahora», ha afirmado a pesar del «temor» que su candidatura suscita entre sus adversarios políticos. Para Sánchez, el ‘Factor Illa’ que desde todos los frentes se lleva a hablando desde que fue designado candidato consiste en «una combinación de enorme sentido común, trabajo duro y mucha humildad» de un «hombre sensato, trabajador, inteligente y, sobre todo, un hombre puro».

Salida del Gobierno

Con las elecciones del 14F en mente, Iceta aseguró hace unos días que Illa dejará el Gobierno la semana que viene para centrarse en la campaña electoral. Su inicio era el límite que se marcó Illa para dejar de ser ministro, aunque este sábado no ha sido tan preciso en las fechas. «En pocos días empezará la campaña y me volcaré en esta tarea», ha dicho el ministro.

Illa ha anunciado que en los «próximos días» dará a conocer los nombres de las personas que le acompañarán en la carrera por convertirse en presidente de la Generalitat.

Una vez que empiece la campaña, ha asegurado que se dedicará al «101%», el mismo porcentaje que desde hace días asegura que está volcado todavía a gestionar la pandemia como responsable de Sanidad. Esta sigue siendo su responsabilidad actual a pesar de que este sábado ha intervenido de manera extraordinaria ante el Comité Federal en calidad de candidato del PSC, con un mensaje de «unidad» y en el que ha insistido que «nadie puede sentirse orgulloso de lo que ha sucedido» en los últimos años en Cataluña, dominada por el procés independentista.

«Ya está bien, ya vale. Queremos pasar página, queremos una Cataluña unida, no unos contra otros, sino todos y todas y nosotros dispuestos a servirla con humildad y respeto».

El todavía ministro ha sugerido la posibilidad de buscar apoyos también entre los independentistas al afirmar que no va a «preguntar a nadie» ni «buscar cuentas con nadie». Buscará el voto del PSC, pero también de quien hace tiempo que no vota o de quien «nunca nos ha votado», ha dicho.

«No pienso perder ni un minuto en reproches, voy a dedicar todo mi tiempo a lo que podemos hacer los catalanes unidos, sé que la tarea más apasionante que nos aguarda es volver a reencontrarnos, dejar de hablar de unos y otros, levantar entre todos un enorme nosotros», ha dicho Illa, más como candidato que como ministro.