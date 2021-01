Las redes no se calman ni con la dimisión de la ‘social-listilla’ alcaldesa de Molina de Segura (PSOE) por vacunarse

La alcaldesa de Molina de Segura (Murcia), Esther Clavero, ha presentado su dimisión tras el escándalo que provocó que se vacunara justificándolo con un informe firmado por su pareja.

La regidora de Molina de Segura, del PSOE, y enferma de cáncer, se vacunó a pesar de que ningún paciente oncológico se había inmunizado en Murcia.

Clavero ha dimitido en la mañana de este lunes 25 de enero de 2021 después de que 8 de los 12 ediles de su grupo, que gobiernan la ciudad en coalición con Podemos-Equo, le hayan retirado su confianza al pedirle que dimita por haberse vacunado sin tener todavía derecho a ello según el protocolo sanitario fijado.

«He sufrido un linchamiento»

La ya exalcaldesa ha publicado una carta de despedida donde ofrece su parecer y su sentir. «Ahora me despido desde la tristeza, y el abatimiento de haber sufrido un linchamiento si precedentes que ha dañado a mi familia y a mi persona».

«No he robado, no he prevaricado, no he malversado, no estoy procesada ni imputada por ningún caso de corrupción», continúa. «Me he vacunado, sí. Cometí el error de vacunarme cuando me llamaron desde el centro de salud porque consideraron que al ser paciente de riesgo, y estar altamente expuesta, iba a ser lo mejor para mí. Ese es el máximo delito que he cometido en mis 43 años de vida».

«»Las guerras terminan cuando los vencedores imponen a los vencidos su propia regla decisoria»», dice Sartori, añade Clavero, criticando así a los 8 ediles socialistas que le han abandonado. «Además que no puedo ver sufrir a mi familia».

Me dirijo a los ciudadanos de Molina de Segura que es a quienes me debo y a quienes he representado con mucho orgullo desde su apoyo mayoritario en las últimas elecciones municipales. pic.twitter.com/joyx9aCvYP — Esther Clavero Mira (@EstherClavero) January 25, 2021

Las redes muestran su hartazgo y le bajan el pulgar

Aunque Clavero podía tener sus justificaciones, las redes han expresado su hartazgo con el hecho de que son varios representantes públicos ya los que se han puesto la vacuna aprovechándose de su cargo. Otra vez los primeros que deberían dar ejemplo siendo los últimos. La ciudadanía no pasa ni una más:

Premio caradura 2021. pic.twitter.com/a5rMsb23yn — Murcianismo Inmortal: Alma de Guerrero (@jguillamon) January 25, 2021

Ester Clavero, alcaldesa de #MolinadeSegura dimite (a la fuerza) y sigue en su convencimiento de que actuó correctamente y que la han linchado mucho 😳.

¿Esta es la ética y moral de un representante público?

#Hayquetenerpocavergüenza pic.twitter.com/DRvk2tMHcF — Cruzi Talavera ⚖️ (@Cruzitl) January 25, 2021

Creía haberlo visto todo tras el Hospital volador de Ximo Puig y va, y también veo a la alcaldesa socialista de Molina de Segura dimitir tras vacunarse. Si ya veo a un sindicalista trabajando será la semana más increíble de mi vida. — El Sr Derecha RESUCITADO 🇪🇸 (@ElSrDerecha1) January 25, 2021

¡Ha dimitido una socialista en Molina de Segura!

Sí! Estas leyendo bien, una socialista dimitiendo! — PORREMOS (@PablitoChurchs) January 25, 2021

Señora Esther exalcaldesa De Molina de segura, entraste por la puerta de atrás y sales por la puerta trasera, cierra al salir y llévate tus cosas. pic.twitter.com/HZG8FAhZ57 — Pepe Tomás (@Calvoklein7) January 25, 2021