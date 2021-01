Mario Herrera, el podemita que estrelló su coche contra un árbol, dimite porque hay «una campaña de acoso» contra él

Mario Herrera, el podemita que estrelló su coche contra un árbol en Nochevieja, dimite de su cargo de director general de Participación Ciudadana de La Rioja casi un mes después.

Herrera se queja de una «campaña de acoso organizada por la extrema derecha» después de sufrir su extraño accidente, que levantó las sospechas de que se saltó las restricciones impuestas por el Gobierno riojano.

El ya exdirector general de Participación Ciudadana denunció ante la Policía Nacional amenazas de muerte, acoso a través de carteles en el entorno de su domicilio e incluso que han llegado a matar a sus perros.

Herrera quiere ser un mártir y dice que el momento que está viviendo es «una muestra del fascismo y la derrota de la democracia» y compara su situación con la que atraviesa el vicepresidente Pablo Iglesias.

Lo que pasó: Mario Herrera (Podemos) empotró su BMW contra un árbol en pleno toque de queda y huyó como un conejo

Mario Herrera (Unidas Podemos en La Rioja) no ha sido nunca, al menos públicamente, de los que han asumido eso de ‘si bebes no conduzcas’, pero en su Twitter hay piezas memorables como esa de que: «en España nos faltan dos cosas para estar al nivel de Europa: Guillotinas y haber quemado más iglesias».

O toda una suerte de improperios de grueso calibre contra María Dolores de Cospedal (Partido Popular).

A Dios gracias, el director general de Participación Ciudadana en el Gobierno de La Rioja y uno de los hombres fuertes del partido de Pablo Iglesias, ha podido contar con pelos y señales el aparatoso accidente de coche que tuvo nada más comenzar el año 2021 cuando el toque de queda ya llevaba algunas horas en vigor.

Y lo puede contar, aunque no da detalles muy importantes y que ayudarían a entender la razón por la que este ‘amante’ de quemar iglesias, abandonó su coche en la vía pública y no avisó a nadie ni se sometió a controles de alcoholemia.

El problema para el político podemita fue justificar qué hacía a esas horas de la madrugada fuera de su domicilio, dado que en esa región hay también un estricto toque de queda, amén de un repunte en el número de contagios por el coronavirus.

Según publicó el propio Mario Herrera en sus redes sociales es que tuvo que llevar a un amigo al hospital y así, de este modo, intentaba tapar el supuesto incumplimiento legal.

Herrera, que antes de obtener un cargo público en La Rioja hizo carrera en Podemos Castilla-La Mancha, no explica qué tipo de lesiones supuestamente sufrió su amigo; no muestra parte médico alguno y, sobre todo, no justifica por qué dejó abandonado su potente todoterreno en un arcén, algo peligroso para el resto de coches que pudieran pasar por ahí.

El problema es que se empezaron a difundir fotos del accidente y, desde luego, visto el resultado, más hubiese valido que ese amigo se hubiera quedado en casa a tenor del cómo quedó el vehículo:

Gracias a todos y todas por el cariño recibido

🤦‍♂️Anoche tuvimos mala suerte: un amigo tuvo un accidente doméstico en mi casa jugando con mis perros, y al llevarle al hospital tuvimos un pequeño golpe con el coche

😌Estamos bien, solo ha sido un susto. Feliz 2021 a todos y todas😘 — Mario Herrera Fdez (@Mario_HFdez) January 1, 2021

El protocolo de este tipo de accidentes obliga al protagonista a someterse a controles de alcoholemia, que al marcharse de la escena se evitó el alto cargo, aun a costa de cometer como mínimo una grave infracción consiste en el abandono del vehículo sin aviso a emergencias.

De hecho, el BMW permaneció horas destrozado en el lugar del impacto, al borde de la calzada, y solo acudió allí la Guardia Civil por los avisos de otros ciudadanos y por la difusión de las imágenes del accidente en las redes sociales: Herrera no avisó ni en el momento de los hechos ni en las siguientes horas y solo se pronunció pasadas las 15 horas del 1 de enero para dar esa explicación citada.