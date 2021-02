Salvador Illa se encastilla y se niega a pedir perdón por los más de 80.000 muertos del coronavirus

De milagro no exige que le den el Premio Nobel de Medicina.

Salvador Illa, candidato del PSC-PSOE a la presidencia de la Generalitat de Cataluña en las elecciones del 14 de febrero de 2021 y hasta hace una semana, 27 de enero de 2021, ministro de Sanidad, insiste en rechazar de raíz las críticas que le señalan como uno de los peores gestores en relación a la lucha contra la pandemia del coronavirus.

De hecho, cuando en la entrevista que este 3 de febrero de 2021 le hacen los compañeros de El Mundo, el socialista le quita fuerza a todos los estudios que le consideran corresponsable de los más de 80.000 fallecidos que el Covid-19 ha dejado en España hasta el momento:

Illa tampoco reconoce los errores cometidos por el Gobierno de Sánchez a la hora de no hacer caso a las advertencias de la Comisión Europea y dar prioridad, por ejemplo, a la celebración del 8-M. Como los malos estudiantes que intentan consolarse con el fracaso de otros, alude al hecho de que las cifras no solo fueron elevadas en España:

No fue el error de España, fue el de todo el mundo, no darnos cuenta de lo que venía. Quiero recordar unas fechas que tendemos a olvidar: la declaración de pandemia se produjo el 11 de marzo, la declaración del Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades de que había transmisión comunitaria se produjo el 12. Ese mismo día hubo un Consejo de Ministros y todas las recomendaciones estaban adoptadas.

Incluso aprovecha para echar balones fuera y quitar importancia a las mortales marchas feministas del 8-M:

Illa tampoco reconoce que haya sido un error dejar el Ministerio de Sanidad en plena tercera ola. Es más, critica a todos aquellos que, exigiendo su salida, ahora le hayan puesto a caer de un burro por hacerlo. El problema real, que es lo que Illa no reconoce, es que el socialista usó en las últimas semanas la cartera sanitaria como cartel preelectoral:

Entiendo menos que los que no entienden que lo abandone me pidieran una semana antes que lo abandonara. Se pueden no compartir mis motivos, pero yo tomé una decisión cuando se había iniciado el proceso de vacunación en Europa. Y todo el mundo sabe, además, que yo no aspiraba a ser candidato.

Asimismo, asegura que él no tiene idea de lo que haya manifestado el primer ministro británico, Boris Johnson. El político pidió públicamente perdón por los 100 mil fallecidos de Covid en el Reino Unido y asumió toda la responsabilidad. Illa, sin embargo, lo ve desde otro prisma:

No sé lo que ha dicho Johnson, sé lo que he dicho yo. Esto es una pandemia mundial, eso quiere decir en el mundo entero. Y ha pasado más o menos lo mismo en todas partes. Cuando he cometido un error, lo he reconocido. Respecto a lo que hemos hecho para frenar la pandemia, nosotros nunca hemos ido en contra de la ciencia, como han hecho otros. Desde el principio el Gobierno de España estuvo en una actitud pro ciencia, de hacer caso a los científicos, y creo que hemos actuado tan bien como hemos podido y sabido en cada momento. ¿Se ha hecho todo bien? No. ¿Se han cometido errores? Obviamente, que levante la mano quien no los haya cometido en cualquier Administración y país.