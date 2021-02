La consejera podemita de La Rioja al líder de C’s que pide su cese: «Nos daría el paseíllo como en el 36»

Bronca por todo lo alto en el siempre calmado Parlamento de La Rioja.

La propuesta de Ciudadanos, concretamente del diputado Pablo Baena, para que la consejera de Unidas Podemos en el Gobierno regional, Raquel Romero, cesara en sus funciones después de haber amparado durante más de un mes al alto cargo morado, Mario Herrera, que se había saltado el toque de queda.

Nadie se hubiera enterado del hecho de no ser porque el podemita estrelló su caro BMW contra un árbol y a partir de ahí, con excusas variopintas, fue enterrando su carrera en el Gobierno autonómico.

Sin embargo, la única consejera de Podemos en el Ejecutivo de La Rioja defendió y apoyó a su subordinado, lo que provocó que el partido naranja presentara una petición en la Cámara para que se defenestrase a Romero.

La consejera podemita, en un alarde de prepotencia y de victimismo reaccionó airada desde su escaño y espetó lo siguiente:

Usted es de los que nos daría un paseíllo como en el 36 y no le digo la segunda parte de la frase para que no se ofenda. Y no, no le voy a ofender porque lo hemos recibido en nuestro propio domicilio. Y si a ustedes les ofende, a nosotros nos da miedo haber recibido recortes en nuestras propias casas. Lo han tenido que recoger nuestras parejas en el buzón. ¿Les ofende? Pues a nosotros nos da pánico.