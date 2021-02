Ayuso retrata a Illa: «Si yo hubiera convocado elecciones por ser favorita, me habrían llamado tipa peligrosa»

Es la pesadilla en sesión continua de la izquierda española.

Por más que Pedro Sánchez, Salvador Illa o los ‘expertos’ de Fernando Simón hayan intentado quebrar la voluntad de Isabel Díaz Ayuso, se han tenido que marchar con la cabeza gacha ante la solidez de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La estandarte del PP en la región capitalina deja este 7 de febrero de 2021 unas declaraciones más que jugosas en una entrevista concedida al diario El Mundo.

Ayuso no duda en meterle las cabras en el corral a Salvador Illa por su tozudez entonces como ministro de Sanidad para no forzar medidas más restrictivas en Cataluña y que, por tanto, hubieran deparado el aplazamiento de las elecciones autonómicas.

La presidenta madrileña tiene claro lo que de ella hubieran dicho de haber procedido a convocar ella unos comicios en plena tercera ola de la pandemia del coronavirus por el simple hecho de que en las encuestas salía más que favorecida:

Me habrían llamado insensata, tipa peligrosa… Lo de siempre. No quiero ni pensar en lo que estaría pasando en España si gobernara el PP una situación como la actual. Estarían quemando las calles. No pararían, aquí he visto manifestaciones por una mascota asesinada. He visto a la izquierda en las calles por asuntos mucho menores. Y, sin embargo, aquí ahora no pasa nada, porque controlan los sondeos y tienen un gran poder en la opinión pública.

ATAQUES DE LA IZQUIERDA FEMINISTA

Isabel Díaz Ayuso también saca a colación todos los ataques que ha recibido en los últimos meses por parte de esa izquierda que dice ser feminista:

Me han llamado enferma mental o cuqui, apelativos que a un hombre nunca se le dirían. Aunque te puedes imaginar lo que me importa. El presidente de Madrid que no sea de izquierdas va a soportar todas las campañas porque es la plaza que todo partido quiere. Si hubiera hecho cierres masivos en Madrid, la izquierda se pondría junto a las personas afectadas por estos cierres.

Asimismo, es consciente de las dificultades que supondrá volver a recuperar el nivel económico que había antes de la llegada del coronavirus:

Es imposible pasar de la cola del hambre a recuperar tu restaurante. Hay que intentar que nadie pierda su vida. No puedes cerrarlo todo. La salud y la economía van de la mano. La salud no es no contagiarse sólo, es más; es estabilidad emocional. El cierre absoluto ya lo vivimos y no mató al virus. Hay que aplicar medidas creativas y apelar a la responsabilidad individual. Sigo pensando que hacemos lo menos malo dentro de las dificultades.

Denuncia igualmente el boicot permanente de la oposición y la campaña de sabotajes que se ha desatado en el Hospital Enfermera Isabel Zendal:

La desesperación porque se muere gente te dispara la imaginación y anima a pensar en grande. Por ejemplo, convertir un hotel en un hospital. O levantar un hospital de pandemias como el Zendal, porque me temo que vendrán más virus en el futuro. Más de 1.100 personas han sanado allí. Las campañas de sabotajes, tanto los físicos denunciados esta semana, como los mediáticos son inaceptables, una gran irresponsabilidad.

Reconoce, con la perspectiva que da el tiempo, en que ella hubiese corregido una sola cosa. Asume un error que, cierto es, no era sencillo de ver porque, entre otras cosas, desde las altas instancias sanitarias del Gobierno de España se emplearon a fondo para ocultar la realidad: