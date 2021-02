El alcalde Almeida se cachondea de Pablo Iglesias: «Viene con la niñera»

Pequeño como matón José Luis Martínez Almeida y con mucha gracia cuando quiere.

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP ha relatado con todo detalle, en un acto de campaña del PP en Barcelona, que compartió tren con Pablo Iglesias de camino a la ciudad condal.

El bendito AVE, para ser más precisos.

Y que al llegar a la estación de Sants, a la salida, se extrañó al ver que al vicepresidente del moño le esperaban cinco coches oficiales.

«He pensado: no seas injusto, viene con la niñera. Cuando uno viene con la niñera necesita cinco coches oficiales».

La gente y con motivo, se partía la caja, porque ha contado muy bien la anécdota.

«Hablando de los que se quieren cargar la Transición…».

Así ha empezado Almeida la historia ante los asistentes al acto. Con ironía, ha continuado:

«Entonces, claro, hemos salido y digo: ‘Bueno, el tipo de la gente, el tipo que representa a la gente'».

Después de referirse así al vicepresidente segundo, Almeida se ha cachondeado de que tuviera «cinco coches oficiales esperándole».

El regidor madrileño ha ahondado en el asunto, con bastante sorna:

«De la niñera lo único que me fastidia es que no sea niñero». «Es un micromachismo y contra los micromachismos hay que combatir».

En Podemos, donde no salen de una para meterse en otra y el día que no aparece que han perpetrado un pufo financiero con Neurona, sale que usan para fines privados dinero público o que han hecho trampas en un recuento, dicen ahora que no había vehículo oficial alguno esperando al vicepresidente de Sánchez.

Aseguran, aunque nadie les cree porque el personal ya conoce el percal y ha visto lo de la mansión serrana y los guardaespaldas, quien Iglesias viajó «en turista» y fue trasladado al acto «en una furgoneta con el resto de su equipo».