Losantos, harto de que los rivales se dejen chulear por un Illa que burló la PCR: «Debieron irse del plató»

Oportunidad de oro perdida por los adversarios de Salvador Illa en el debate electoral de laSexta.

La noche del 11 de febrero de 2021, el líder socialista a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, volvió a negarse a hacerse una PCR y tampoco se quiso poner la preceptiva mascarilla para, al menos, evitar un posible contagio a sus adversarios políticos en el plató de Atresmedia en vista de que no quiso someterse al control al que sí accedieron los representantes del resto de los partidos.

Sin embargo, tal y como señala este 12 de febrero de 2021 el director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio), Federico Jiménez Losantos, los partidos que rivalizan con el exministro de Sanidad dejaron pasar una ocasión pintiparada para dejarle solo en el plató y evidenciar como quien fuera responsable de gestionar la pandemia se negaba a algo tan sencillo y lógico como someterse a la PCR.

De hecho, Illa, cuando sus oponentes le exigieron que, si no se hacía la PCR, al menos se colocara la mascarilla, este, en plan prepotente, llegó a decir que:

La ejemplaridad pasa por no tener privilegios. Yo hago exactamente lo que le he pedido a los ciudadanos. Lo que pasa es que ustedes pasan directamente del todos contra Illa al contra Illa vale todo.

El periodista de Orihuela del Tremedal (Teruel) saltaba como un resorte:

Y pasaba a darle cera a la candidata de la marca blanca de Unidas Podemos, a Jessica Albiach:

A esta no, a esta no le importaba que Illa estuviera sin la PCR. Ella sí se lo hacía, pero no le importaba que el otro la infectara porque, como ya vienen infectados de Venezuela, a ella qué más le da. Pero claro, había una incoherencia total en pedir la mascarilla y quedarse con el tío que no se hace la PCR.