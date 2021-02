Elecciones 14-F: Los sondeos dejan a Illa fuera de un Gobierno catalán que refuerza su carga independentista

ERC, con 36-38 escaños sería el ganador de las elecciones en Cataluña este 14 de febrero de 2021, según los sondeos publicados por TVE y TV3.

Salvador Illa, el candidato del PSOE, se quedaría cerca del candidato independentista Pere Aragonés, con una horquilla de 34-36 actas parlamentarias.

La tercera fuerza sería la encabezada por Laura Borrás, Juntos por Cataluña, que se quedaría en un rango de los 30-33 escaños.

El cuarto puesto estaría muy disputado entre cuatro partidos. La CUP de Dolors Sabaté, VOX, con Ignacio Garriga, Ciudadanos, con Carlos Carrizosa y En Comú Podem, con Jessica Albiach, que se mueven entre los 6-7 parlamentarios.

El PP, con Alejandro Fernández, prácticamente calcaría la representación del 21 de diciembre de 2017, con un escuálido de botín de 4-5 escaños.

Finalmente, Angels Chacón, del PdeCAT, se movería entre los 0-2 representantes en el hemiciclo catalán.

La participación en esta convocatoria con las urnas ha caído en más de 20 puntos, un 22% menos que en 2017.

Más allá de los pactos que se puedan conformar tras el conteo total de las papeletas, lo cierto es que una de los temas recurrentes ha sido también el chorreo de críticas a la celebración de estas elecciones en Cataluña en plena tercera ola de la pandemia por el coronavirus.

Ya me veo la nueva cepa catalana que saldrá de los colegios electorales 🦠 🦠 #Eleccions14F

Viendo las medidas que se están tomando para las elecciones y colegios electorales en Cataluña me pregunto…¿Esto no se ha podido hacer cuando una persona ha tenido que acudir a un velatorio y despedir a sus familiares? ¿Por qué sí a esto y no a lo otro?

— David Vallejo (@David_psicologo) February 14, 2021