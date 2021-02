El éxito de VOX se le atraganta a los medios públicos de la Generalitat: «El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi»

Por decirlo de manera elegante, en los medios públicos de la Generalitat catalana están teniendo ciertos problemas para digerir el gran resultado de VOX en las elecciones catalanas, donde han sido la cuarta fuerza política.

VOX superaba no solo a Cs y PP sino también otras listas ‘catalanistas’ como los antisistema de la CUP y los podemitas de ‘En Común Podem’.

Tal y como recoge Libertad Digital, el gran resultado de la lista encabezada por Ignacio Garriga causa sudores fríos en ciertos sectores del independentismo.

Un tal Jair Domínguez, un ‘españolazo’ muy a su pesar, que diría el gran Alejandro Fernández, el candidato del PP, destilaba odio y bilis a partes iguales en una especie de editorial en Cataluña Radio, la emisora pública.

“Es un partido nazi y fascista”

“Hoy quiero desear un día de mierda a la gente de Vilamalla y La Pobla de Mafumet que han votado a Vox. No me escucharán porque no creo que sintonicen Catalunya Ràdio, pero hay que decirlo porque me estremece que un pueblo vecino vote tan fortísimamente a favor del fascismo”, comenzaba fuerte el tal Domínguez, al que parecía que no le había sentado bien el desayuno.

“El resultado de la Cataluña poligonera es neonazi, quién se lo podía imaginar. Al fascismo se le combate en las urnas. Pues se ve que no. Las urnas dan alas al fascismo. ¿No lo sabíais? Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. No se negocia con el fascismo”, remataba el colaborador, al que la Fiscalía ya está tardando en investigar por delitos de odio desde los medios públicos.

Jair Domínguez es un viejo conocido del constitucionalista en Cataluña. Cuando la entonces líder de la oposición en Cataluña Inés Arrimadas visitó Waterloo para pisar el refugio del huido Carles Puigdemont, afirmó que la de Ciudadanos “estaba buscando que le tiraran un cubo de mierda por la cabeza”.

En otras ocasiones, se ha burlado del «acento andaluz» desde la TV3. Y es que Domínguez, cada vez que abre la boca, cumple todos los tópicos del buen supremacista. También ha declarado en otras intervenciones e impunemente «puta España».