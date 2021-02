Andrea Levy, estalla por las burlas progres sobre su enfermedad: «Ni borracha, ni drogada. Tengo fibromialgia»

Una jauría progre utilizó un vídeo para intentar atacar y desprestigiar a Andrea Levy.

En las imágenes difundidas desde la izquierda, se puede ver cómo la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid tiene dificultades para leer unas declaraciones y comete una serie de errores.

Un material suficiente para que desde el PSC y el resto de la izquierda lanzaran toda una ‘cacería de brujas’ en contra de la portavoz del Gobierno municipal, a quien tildaron de “borracha”, “drogada”, o que simplemente ironizaron burlándose de sus dificultades para leer el documento.

Uno de los que protagonizó los ataques contra Levy fue el diputado del PSC en el Congreso de los Diputados, José Zaragoza, quien publicó un ‘tweet’ afirmando: “Se llama Andrea Levy Es concejala de cultura En madrid Es del PP Tiene dificultades para leer tres frases en castellano Debe ser por culpa de la inmersión lingüística”.

Qué risas en otro día con el "proponido" de Garzón! Pero ha llegado Andrea Levy y lo supera con creces. La delegada del área de cultura del ayuntamiento de Madrid, no sabe leer. Literal. pic.twitter.com/FDM35mRz4g

No reírse de Andrea Levy coñiooooo, a ver quién no ha ido alguna vez al curro de resacón… pic.twitter.com/GdCSULTgNq

El vergonzoso ‘tweet’ de Zaragoza recibió la dura respuesta de la propia Concejal de Cultura, quien no dudó en tildarle de “ser un miserable carroñero”:

Para acallar las críticas de la ‘tolerante izquierda’, Andrea Levy decidió dar un paso al frente y anunciar en directo en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro), presentado por Risto Mejide, que sufre fibromialgia.

La Fundación Española de Reumatología explica que la fibromialgia se caracteriza por dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa a la presión en unos puntos específicos (puntos dolorosos).

La dolorosa enfermedad fue diagnosticada a Levy en julio de 2020, en medio de toda la crisis de la pandemia del COVID y tras cuatro años con infinidad de pruebas como resonancias magnéticas o escáneres.

En una entrevista concedida a ‘El Mundo’, la portavoz del Gobierno municipal dejó claro que:

“Mi trabajo no me lo tomo a cachondeo. Nunca he contado lo de mi enfermedad, así que el que quiera seguir ensañándose y hacer bromas que sea consciente de que está atacando a alguien que tiene que sobrevivir todos los días”.