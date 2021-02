Ayuso replica a Sánchez con su propia videoteca cuanto este acusa a Madrid de una «desescalada rápida»

Quiso ponerse en plan paternalista y reñir a una región que se le ha puesto erre que erre.

Pedro Sánchez, que el 24 de febrero de 2021 se pedía la jornada para presentarse ante el Congreso de los Diputados y soltar un discurso ‘made in’ Iván Redondo para hablar sobre la gestión gubernamental durante la pandemia y, más en concreto, sobre las acciones emprendidas durante este estado de alarma que aún durará hasta el 9 de mayo de 2021, quiso cargar las tintas sobre Madrid.

El inquilino de La Moncloa, con total soltura y con una enviable amnesia, acusó a la comunidad madrileña de haber emprendido una desescalada rápida, ligera y poco responsable, todo a raíz de una pregunta lanzada por la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en la que se preguntaba si habría una cuarta ola si el Gobierno de España seguía sin tomar las medidas adecuadas:

A lo mejor la desescalada que se está planteando cuando se está por encima de 380 casos por cada 100.000 habitantes, a lo mejor es demasiado rápida, demasiado ligera y poco responsable. Dada la situación sanitaria en Madrid, tendríamos que ser un poco más prudentes y contribuir no solamente desde la tribuna sino también hablando con los responsables públicos.

La respuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido clara y directa, además sin necesidad de tener que recurrir a un enfrentamiento dialéctico.

En este caso, son las propias palabras del mandatario de La Moncloa en julio de 2020, en plena campaña electoral en el País Vasco y en Galicia, las que servían a la dirigente de la Puerta del Sol para responder a Sánchez y desmontar de un plumazo esas acusaciones:

Y es que el propio Pedro Sánchez era quien animaba a los ciudadanos a no cortarse un pelo durante el verano y que, a pesar de los rebrotes que el propio presidente sabía que ya empezaban a producirse, reclamaba que no se tuviera miedo y se disfrutase de la nueva normalidad:

Amigos y amigas, lo que me gustaría trasladar a la ciudadanía, ahora que estamos viendo esos rebrotes, es primero que no bajemos la guardia, pero también que no nos dejemos atenazar por el miedo, hay que salir a la calle, hay que disfrutar de la nueva normalidad recuperada. Hay que recuperar la economía, hay que disfrutar y ser conscientes de que hoy el Estado está mucho mejor pertrechado para luchar contra el Covid en todos los rebrotes que pueda haber en nuestro país.