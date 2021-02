Cantó destroza a PSOE, Podemos y Compromís: «¿Por qué apoyan a Hasel y condenan un poema a Irene Montero?»

El repaso ha sido de aúpa.

Toni Cantó, diputado de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, protagonizó el 25 de febrero de 2021 una soberbia actuación de cuatro minutazos en los que sacudió como una estera a la izquierda presente en el pleno.

El parlamentario naranja se preguntaba cómo partidos como el PSOE, Unidas Podemos y Compromís eran capaces de defender al rapero Pablo Hasel, el ensalzador de etarras, pero en cambio se ponían como una hidra si se hacía un poema dedicado a Irene Montero que no fuese del agrado de esta.

Así arrancaba su intervención en el hemiciclo valenciano:

Se dirigía al presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig:

Pero quizá su declaración es la que más me preocupa, señor Puig, la de la cárcel no es la mejor respuesta para la libertad de expresión, avalaré que se pueda decir que se esta a favor de liquidar a una persona. ¿En serio, señor Puig, va a permitir usted delitos de odio? ¿Que se liquide a un judío, por poner un ejemplo? ¿Que se liquide a una mujer? No, y todos ustedes mienten. Mienten a sabiendas porque todos sabemos que Hasel está condenado por enaltecer el terrorismo de ETA y Al Qaeda , por agredir a un cámara de televisión, por agredir a un testigo en un juicio, por reiteración delictiva y porque está siendo investigado por asalto.

Proseguía Cantó:

Resaltaba el caso del poema dedicado a Irene Montero:

Y procedía a darle lectura:

Cantó comparaba esos versos con algunas de las perlas de Pablo Hasel:

Y ahora vamos a comparar ese poema con un par de frases del señor Hasel. Primera, no me da pena tu tiro en la nuca, pepero, que alguien le clave un piolet en la cabeza a José Bono. Hoy mismo, decía en una entrevista Felipe González y se preguntaba si reaccionaríamos de la misma forma si esto lo hubiera rapeado un neonazi. Yo tengo claro que no. Pero, de verdad, señor Puig, me gustaría que me explicase cómo le funciona a la izquierda la cabeza. ¿De qué va esto? ¿Es rap sí, pero poesía no? ¿Rap sí, pero luego lloriqueamos, señora Oltra, si nos cantan por Manolo Escobar a las puertas de la casa? Y si el tema es que nos canten a la puerta de la casa y nos hagan un escrache, ¿un escrache a Mónica Oltra, no, pero a Rita Barberá, sí?