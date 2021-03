Ayuso: «Desde que fui candidata a la Comunidad de Madrid me menospreciaron y atacaron a mi familia»

Clara y sin medias tintas.

Isabel Díaz Ayuso ha demostrado en la entrevista emitida por Telecinco este 10 de marzo de 2021 que es una política de raza y que afronta con valentía todos los obstáculos.

Cierto es, por si hay algún despistado, que el cara a cara con María Teresa Campos en el estreno de ‘La Campos Móvil’ estaba grabado y, por tanto no hubo preguntas sobre el gran tema que ha convulsionado la jornada, la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria de elecciones para el 4 de mayo de 2021.

Aún así, Ayuso ha dejado titulares y también que ella no lo ha tenido fácil en política. Asegura que ha estado sometida a presiones desde el momento en que fue nombrada candidata del PP para luchar por la poltrona de la Comunidad de Madrid:

Asegura que durante la pandemia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho dejación de funciones, amén de poner a Madrid en la diana y criticar el Hospital Enfermera Isabel Zendal:

Por parte del Gobierno (de Sánchez) ha habido una dejadez completa en la pandemia. Desde el verano no ha habido una dirección.

Madrid salió más tarde del confinamiento por intereses para no perjudicar a sus amigos independentistas. Me impidieron comprar material sanitario. No pusieron medidas en el aeropuerto de Barajas.

Han tratado muy mal al Hospital Zendal.