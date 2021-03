Ayuso: «Los madrileños tendrán que elegir el 4 de mayo entre socialismo o libertad»

Expectación máxima en la Puerta del Sol.

Pasaban las 14:30 horas cuando apareció ante los medios Isabel Díaz Ayuso y explicar los motivos de la disolución de la Asamblea de Madrid y la convocatoria inminente de elecciones, previstas para el 4 de mayo de 2021.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, antes de realizar el anuncio de la ruptura del pacto e ir a las urnas, comunicó a Pablo Casado su decisión cuando en la sede de Génova 13 no habían digerido aún la doble moción de censura que Ciudadanos, en connivencia con el PSOE, le ha planteado en Murcia región y capital donde los naranjas se quedarían con la presidencia autonómica.

Ayuso, acompañada por todos los consejeros del PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid aseveró que:

Este miércoles 10 de marzo de 2021 he decidido disolver la Asamblea de Madrid y convocar elecciones anticipadas. Me he visto obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España y contra mi voluntad repetida de agotar la legislatura.