El ridículo total de Inés Arrimadas: se enfrenta a su fin político y a la extinción de su partido

Este viernes 12 de marzo de 2021 otra vez se agitó tremendamente la política nacional, que aún vivía conmocionada por los sucesos de apenas dos días antes. La moción de censura fracasará en Murcia antes de empezar: el PP pacta con tres diputados de C’s.

Teodoro García Egea se trasladó a la región y en algunas horas de conversaciones consiguió volver a poner patas arriba el panorama político. Se congratula el PP y sufren los demás, sobre todo Ciudadanos.

El papelón dantesco al que se enfrentan especialmente es en el partido naranja en la región, donde la sede puede ser un auténtico polvorín, pero no estarán las cosas mucho mejor en el barco nacional, que ha comandado junto con Moncloa estas acciones. En apenas 45 horas C’s ha perdido dos gobiernos de coalición, en las autonomías de Murcia y Madrid. De ahí la reacción, por ejemplo, de Begoña Villacís:

Ahora, la más señalada por todo es Inés Arrimadas, que queda en una situación complejísima y más cerca de los leones que de otra cosa. Con solo una decena de diputados en el Congreso Nacional, la presidenta de Ciudadanos ha querido apostar y le ha salido mal. Quizás esto signifique su final político y la extinción de su partido.

Así lo narraba el analista Miquel Giménez junto con García Ferreras en Al Rojo Vivo de laSexta en directo:

Si esto se confirma, en Murcia no pasará nada y en Madrid se habrán convocado elecciones. ¿Qué gana Ciudadanos con esto? Nada. ¿Qué pierde? Mucho. ¿Está como para perder cosas? No. Por tanto, los críticos de Ciudadanos, encabezados por Toni Cantó y otros, están empezando a decir que igual las cosas hay que empezar a decidirlas en ejecutivas y no que Inés Arrimadas las consulte con su almohada. Porque la trola de que no ha hablado con Sánchez y que esto lo han decidido en Murcia… A estas alturas, películas de Heidi, las justas.