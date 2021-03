Ayuso: «Aguado no fue un aliado y en cualquier momento podía haberme presentado una moción de censura»

Clara y directa.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, habla sin tapujos sobre el que hasta hace 4 días, un 10 de marzo de 2021, era su socio de Gobierno.

La dirigente del PP madrileño, en una entrevista concedida al diario ABC este 14 de marzo de 2021, se refiere a Ignacio Aguado como un personaje de poco fiar.

Tanto es así que asegura sin ambages que el de Ciudadanos nunca fue un aliado.

Aun así, Díaz Ayuso asegura que tampoco se siente decepcionada porque rápidamente caló al político naranja:

No te decepciona de quien tampoco esperas algo en concreto. Simplemente sé que desde el principio hubiera preferido un mayor apoyo. Hubo desde el principio episodios muy duros en el seno del Gobierno y desde entonces supe que en él no iba a tener siempre a mi mejor aliado. Y enseguida, al primer problema, ya decía él públicamente que él no era mi portavoz.

La jefa del Ejecutivo de la Puerta del Sol también era consciente de que Ciudadanos, con Aguado a la cabeza, estaba pergeñando desde hace tiempo la posibilidad de presentar una moción de censura contra ella:

Sabía que lo haría en cualquier momento y por cualquier excusa: un efecto espejo con Murcia o a lo largo de estos días por cualquier otra cuestión. Yo estaba convencida de que estaban buscando el cambio en muy poco tiempo, porque me lo demuestran miles de actuaciones y de actitudes. En el Consejo de Gobierno nadie me mostró rotundamente como ahora han hecho en Castilla y León o en el Ayuntamiento de Madrid de esa manera tajante ‘estamos contigo, no se nos ocurriría hacer algo así, vamos a ir juntos hasta el final’.

«MI IDEA NO ERA CONVOCAR ELECCIONES»

Ayuso asevera que nunca tuvo como prioridad el ir a elecciones, pero también sabía que lo de Murcia era la baza ideal para que su socio, Aguado, tuviera la tentación de aprovechar la oportunidad de las mociones presentadas por la izquierda:

No estaba deseando convocar elecciones. Mi idea era otra, pero soy consciente de que mis socios nunca me han mostrado lealtad y que en un momento como este, y viendo la situación de Murcia, que han sido capaces de moverse consejeros de un Gobierno, estaba convencida de que esto me iba a pasar a mí. En este momento y con cualquier excusa. Y tanto es así que no había pasado media hora y la izquierda ya me había presentado mociones.

Preguntada la presidenta madrileña sobre si Inés Arrimadas se ha pegado un batacazo con la operación de Murcia, amén de la posibilidad de forzar un cambio de color en la Asamblea de Madrid, Ayuso lo tiene claro.