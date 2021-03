Twitter ‘resucita’ un viejo vídeo de Pablo Iglesias que le pondrá contra las cuerdas el 4-M

El vídeo no tiene el más mínimo desperdicio

Pablo Iglesias, saliente vicepresidente segundo del Gobierno socialcomunista, tiene una hemeroteca imborrable que le desacredita para presidir, siquiera, su comunidad de vecinos.

Ahora que se presenta como cabeza de lista de Unidas Podemos a las elecciones del 4 de mayo de 2021 a la presidencia de la Comunidad de Madrid, se ha viralizado un vídeo en el que el político morado queda retratado.

Iglesias, en un vídeo de apenas minuto y medio, deja al descubierto todas sus incoherencias: desde lo que pensaba de los altos sueldos que percibía la clase política a su repulsa a que los dirigentes vivieran en casoplones.

La recopilación de ‘perlas’ del candidato podemita a la Comunidad de Madrid arranca con ese sentimiento de pertenencia a Vallecas, de donde, según dijo, nunca iba a marcharse aunque fuese incluso presidente del Gobierno de España:

Seguidamente, el montaje audiovisual recuerda una entrevista en ‘laSexta Noche‘ en la que Iglesias incidía en el hecho de que por tener un alto cargo en política eso no implicaba tener que cambiar de vivienda:

También destacaba el vídeo sus ataques a políticos que vivían en mansiones, justo lo mismo que hizo él, incluso sin llegar a ser siquiera vicepresidente del Ejecutivo de Pedro Sánchez cuando se mudó a Galapagar:

Igualmente, tampoco tragaba con los sueldos de los políticos, aunque luego él cambiase las normas en Unidas Podemos en cuanto pillo cachó y pisó moqueta.

Tantó así que goza no solo de un sueldazo, sino además de coche oficial, escolta y niñera:

Me ofenden sus sueldos, me ofenden sus privilegios. Los de barrio tenemos una debilidad y es que no nos gustan los pijos y creo que a partir del 24 (24 de mayo de 2015) podemos limpiar de pijos las instituciones.

Finalmente, el vídeo recuerda la entrevista reportaje que le hizo Ana Rosa Quintana en su programa de Telecinco cuando le cuestionaba por la imposibilidad de seguir viviendo en Vallecas si alcanzaba un cargo de responsabilidad.

Pablo Iglesias, mintiendo como un bellaco, respondía así a la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’:

A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien porque entonces no sabe qué es lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalets, que no saben lo que es el trasnsporte público, que no saben cuánto cuesta un café….