El ‘ciclón’ Esperanza Aguirre arrasa laSexta en favor de Isabel Díaz Ayuso

Un ciclón, llamado Esperanza Aguirre, apareció por laSexta este domingo 21 de marzo de 2021 en favor de Isabel Díaz Ayuso, con la que se deshizo en elogios. «Lo que ha hecho ha sido devolvernos la ilusión a todos los militantes del PP que estábamos con la moral baja tras las elecciones catalanas», decía la expresidenta de la CAM en el programa ‘Liarla Pardo’.

«A esta comunidad le han querido hacer mucho daño», recordó Aguirre, en referencia a los diferentes criterios técnicos que desd el Gobierno central se tomaba con Madrid para perjudicar a Díaz Ayuso. «Se inventaron un Comité de Expertos para impedirnos pasar de fase, luego criticaron las mascarillas de Ayuso, que eran las buenas, luego no se podían hacer test en las famarcias, y ahora todo el mundo puede venir a España y los madrileños no pueden irse ni a Ávila ni a Segovia».

«Que este tripartito de las izquierdas pueda ganar las elecciones, me aterra», añadió Aguirre, en referencia a los rivales de Díaz Ayuso, Unidas Podemos, su escisión ‘Más Madrid’ y el PSOE de Ángel Gabilondo.

«Yo hablo con todo el mundo: los taxistas, esta mañana donde me tomo el aperitivo y la dueña me dijo que ella apoya a Ayuso porque gracias a ella puede abrir…Hay un entusiasmo por ella que es una líder auténtica. Confío en su mayoría absoluta y si no es así movilizaremos a todo el mundo para que logre la mayoría suficiente».