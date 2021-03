Toni Cantó será el número cinco de la lista de Ayuso para Madrid

Toni Canto ocupará el número cinco en la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid, eso sí, siempre que la Junta Electoral le permita concurrir a los comicios al haberse empadronado en Madrid apenas hace unos días, cuando la ley exige una antigüedad de, al menos, dos meses.

Tras dos días de negociaciones, Génova y Sol llegaron este jueves 25 de marzo de 2021 a un acuerdo que se ha comunicado este viernes 26 de marzo de 2021.

Como número dos, tras Díaz Ayuso, el escogido es Enrique Ruiz-Escudero, el consejero de Sanidad que ha gestionado la pandemia en Madrid. En el tercer y cuarto puesto irán la secretaria general del PP de Madrid, Ana Camíns, y el consejero de Justicia, Enrique López. Otros nombres destacados en la candidatura son los de la exlíder del PP en Cataluña Alicia Sánchez (puesto 15) y Marimar Blanco (16).

Todo se precipitó el pasado 15 de marzo de 2021.

La cosa ya estaba mal en Ciudadanos antes del comienzo de la reunión de su Ejecutiva de forma extraordinaria este 15 de marzo de 2021, y acabó por estar peor después.

Toni Cantó, una de las caras más visibles de la formación, se fue ‘dando un portazo’ de la reunión dimitiendo de la Ejecutiva y anunciando que dejaba su acta de diputado en las Cortes valencianas, en un claro gesto de alarma total dentro del partido, que se enfrenta seguramente a su mayor crisis.

El político salió cabreado como una mona de la reunión:

Yo he dicho que no podemos ir solos a las elecciones de Madrid, debemos ir en suma con el PP. No parece que estén muy por la labor, pero con quien no podemos ir es con Ignacio Aguado, que es una de las razones de que se haya roto ese gobierno. Obviamente dimito de esta ejecutiva; ahora me voy a Valencia y entregaré mi acta de diputado. Y mandar un recuerdo a un afiliado por el que estoy aquí, Albert Rivera, que dio una lección de cómo se comporta un señor, pero por desgracia es una lección que muchos de los que están ahí dentro no han tomado nota.

Estoy en un estado lamentable, cabreado, triste, permitidme que no hable porque me arrepentiré.