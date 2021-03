Martínez-Almeida: «Sánchez ha comenzado la campaña del 4-M en Madrid mintiendo»

Alto y claro.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no se parapeta en palabrería hueca.

Asegura este 28 de marzo de 2021 en una entrevista en el diario El Mundo que tiene claro que las elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid se van a convertir por parte de la izquierda en un todos contra Isabel Díaz Ayuso (PP).

El regidor capitalino, que cierra de manera simbólica la lista del PP al Ejecutivo de la Puerta del Sol, subraya la destreza y la rapidez de la presidenta madrileña en romper el acuerdo con Ciudadanos y convocar a los ciudadanos a las urnas:

La operación que se pergeñó desde La Moncloa y que ha sido un fracaso de Pedro Sánchez ha producido inestabilidad en tres comunidades con tres mociones de censura del PSOE . Dos se han tramitado y una no porque la presidenta convocó acertadamente elecciones. Es obvio que después de presentar mociones en Murcia y Castilla y León , la siguiente pieza que Sánchez se habría querido cobrar, junto con Inés Arrimadas , habría sido la Comunidad de Madrid.

Almeida considera que ahora no es momento de pensar en pactos electorales. Entiende que la clave del éxito de Isabel Díaz Ayuso es que la candidata del PP siga siendo ella misma, que no cambie su estrategia:

Mi consejo es que siga siendo ella misma porque se ha ganado la confianza mayoritaria de los madrileños. Que siga siendo la que se presentó a las elecciones y que fue despreciada e insultada por la izquierda. Y fue capaz de sobreponerse. No podemos pensar en este momento en gobiernos de coalición. Quedan dos años de legislatura extraordinariamente difíciles y Madrid necesita un Gobierno estable. Y ese Gobierno pasa por que el PP tenga la mayoría más amplia posible.

Igualmente, avala la incorporación de Toni Cantó como número cinco en la lista de Ayuso:

Tenemos la responsabilidad de liderar el centroderecha y la capacidad de reunificarlo. Somos el único partido capaz de llegar hacia nuestra izquierda con Cs y a la derecha con VOX . Eso significa contar con personas que no son del PP como Cantó, que convergen con nosotros en un elemento fundamental: la defensa del modelo constitucional de convivencia de 1978. En España peligra.

El alcalde del Palacio de Cibeles niega la mayor cuando se le pregunta por la posibilidad de que Pedro Sánchez pueda moderar su mensaje ahora que Pablo Iglesias ya no está en el Gobierno de España y de que Ciudadanos pueda empezar a ser considerado como un socio que ayude a centrar más al inquilino de La Moncloa:

El primer edil capitalino sabe que a Ayuso le espera una campaña sucia y plagada de mentiras contra su persona y contra su gestión:

No tengo ninguna duda de que va a ser una campaña sucia. El otro día el presidente del Gobierno entró en campaña mintiendo, hasta tal punto que le ha desmentido el propio Ministerio de Hacienda . Del Gobierno y de Sánchez podemos esperar todo menos una campaña limpia en Madrid.

Igualmente entiende que Pablo Iglesias puede estar cavando su tumba política en Madrid cuando se refiere como «criminal» a la derecha o lanza amenazas contra Ayuso de que puede acabar en la cárcel:

Siento lástima por la caricatura de Iglesias. Los ciudadanos no merecen que en las instituciones estén personas que hacen este tipo de discursos. Iglesias inició su vida política en Vallecas y allí la acabará. El 4 de mayo supondrá su fin político.Los madrileños le van a mandar un mensaje muy claro y contundente y es que sus políticas aquí no son bien recibidas. Se ha presentado por desesperación y porque sabe que si Podemos no consigue un 5%, su partido se acabó.