Ayuso rebate el bulo de Gabilondo (PSOE) sobre la suspensión de la vacunación en Madrid durante Semana Santa

Ya lo dice el clásico, difama, que algo queda.

Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones del 4 de mayo de 2021 tiene clara esa máxima.

El siempre tranquilo, hasta la sosura más suprema, político progresista se ha apuntado a esa especie de acoso y derribo contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

Así, en una entrevista en el programa ‘Hora 25’ (Cadena SER) el 30 de marzo de 2021, no dudó en soltar una gruesa acusación contra el Gobierno madrileño.

Subrayaba Gabilondo que el Ejecutivo del PP en la Puerta del Sol incumplía su promesa de no parar la vacunación contra el coronavirus durante la Semana Santa.

Estas fueron sus palabras en la emisora del Grupo PRISA:

Se comprometió Ayuso en enero a vacunar todos los días e incluso por las noches. Me parece desatinado y desacertado. Muy dolorosamente se deja de vacunar a los grupos de riesgo, son vulnerables. Me parece muy mal. El virus está fuera de control y no se puede dejar a estos grupos en indefensión. Respecto a las dosis, hay vacunas. Yo creo que esto lo que hace es confirmar que hay un problema con la vacunación.

Hay que hacer un plan concreto de vacunación. No conocemos que lo haya. Ideas habrá, pero no hay un plan establecido. Madrid no merece esto. Es una desconsideración inadmisible. No se puede dejar de vacunar hasta el 5 de abril. No puede ser que los demás estén vacunando y que aquí siga el desgobierno, el desmadre. Si tuviese que decir una frase… diría que no se pueden ir de puente. Se que no se van de puente, pero no se puede dejar a los mayores sin vacunar.