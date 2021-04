Ayuso: «En los barrios más humildes no quieren ni ver a Pablo Iglesias»

Se sabe favorita, incluso para flirtear con la mayoría absoluta, pero no va a parar de trabajar hasta el último minuto.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a repetir nuevamente en la Puerta del Sol, es consciente de que los sondeos son muy favorables, pero no quiere confianza.

Es más, su asesor principal, Miguel Ángel Rodríguez (MAR), sabe que las encuestas indican una tendencia que de la noche a la mañana se puede torcer.

Ya lo vivió personalmente en 1993 y 1996 con José María Aznar.

Primero porque en esas primeras elecciones generales a las que el PP llegaba como claro candidato a gobernar España, según los sondeos, acabó siendo superado por los socialistas.

Y en el segundo escenario, a pesar de ganar los comicios, la distancia con el partido de Ferraz fue muy exigua.

Por eso ahora MAR no quiere confianzas y Ayuso asume a la perfección esa regla de oro.

En la entrevista-reportaje que este 4 de abril de 2021 le hacen en La Razón, la presidenta madrileña responde a las críticas de la oposición.

Sobre las acusaciones del PSOE de Ángel Gabilondo sobre que la presidenta popular no se toma en serio su trabajo, Ayuso es clara y contundente:

Tengo la percepción de que los madrileños consideran que me lo he tomado yo bastante más en serio que el PSOE, en lo sanitario y en lo económico. Creo que más serio que mi trabajo durante estos últimos dos años, que no he hecho otra cosa que enfrentarme a todos los desafíos que ha tenido la Comunidad de Madrid, no ha habido otra persona: a incendios, a la pandemia, a la helada histórica, a inundaciones también históricas y a una crisis económica como no habíamos visto antes. Y todo eso me lo he echado yo a las espaldas. Así que más en serio que yo no creo que pueda haber nadie ahora mismo en esta campaña.