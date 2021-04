El populista Revilla se lleva un brutal abucheo de los hosteleros por arruinarles: «¡Viva Ayuso!»

El presidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla llegaba puntual a las 12.00 horas al centro de salud de Santander para recibir su vacuna contra el COVID-19 al estar en el grupo de 70 a 79 años (tiene 78). Sin embargo, el dirigente cántabro no ha tenido una vacunación tranquila, porque un grupo de hosteleros cabreados le ha recibido con su particular vacuna: los abucheos y los gritos de «dimisión».

Un grupo de hosteleros se concentraban frente al centro de salud donde iba a vacunarse contra la Covid-19 el presidente de Cantabria para increparle por el cierre del interior de bares y restaurantes ante el aumento de contagios tras la Semana Santa. La ruina y la desesperación les ha llevado a participar en este particular ‘escrache’. Llamativos han sido los vivas que se han escuchado en favor de la presidenta de la CAM, Isabel Díaz Ayuso.

Si así ya no dimite Isabel Díaz Ayuso, yo ya no sé… pic.twitter.com/mQZcKmuk9K — Tabarnia_BCN (@TabarniaB) April 13, 2021

Si bien Revilla intentaba pedir calma a los hosteleros, estos no han atendido su solicitud y han seguido gritando «dimisión» y «fuera» al presidente cántabro así como «Viva Ayuso y más Ayuso».

Hosteleros de Cantabria increpan a Miguel Ángel Revilla por las restricciones y gritan ‘Viva Ayuso’, ‘Más Ayuso’. — Gonzalo (@GquirogaGonzalo) April 13, 2021

Revilla le quita importancia: «Por fin vacunado»

Lejos de darle importancia, el presidente ha acudido a sus redes sociales para compartir con sus seguidores el hecho de haber sido ya vacunado. «Por fin vacunado, primera dosis, el 4 de mayo a las 10:15 me pondrán la segunda. En la vacuna está la única solución de esta pesadilla.»

Por fin vacunado, primera dosis, el 4 de mayo a las 10:15 me pondrán la segunda. En la vacuna está la única solución de esta pesadilla. pic.twitter.com/fJOqmYImJg — Miguel Ángel Revilla (@RevillaMiguelA) April 13, 2021

Sin embargo, la noticia en esas mismas redes sociales era la protesta del gremio de la hostelería, que está de uñas.

El presidente de Cantabria se ha vacunado hoy contra la Covid-19. Al entrar al centro de salud, Miguel Ángel Revilla ha sido recibido por un grupo de hosteleros que le han abucheado y pedían su «dimisión». 📺 https://t.co/0dOWkgYltR pic.twitter.com/ziWXfJYvx0 — RTVE (@rtve) April 13, 2021

Posteriormente, en el programa de su amigo Jesús Cintora, ‘Las cosas claras’, decía lo siguiente: «Eran 16. Entiendo su cabreo, pero ellos tienen que entender que las medidas y las restricciones son necesarias y que seguimos las recomendaciones de Sanidad. No hacemos política con este tema. Seguimos lo que dicta Sanidad, y si se pasa de una incidencia, pues se cierran interiores. He hablado con ellos y les he explicado que no son caprichos políticos. Si algunos intentan hacer política con un tema tan serio, mal porque deberíamos estar todos en el mismo barco. A mí no me gusta, pero yo confío en salvar el verano».