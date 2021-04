La Fundación Madrina considera insultante el uso electoralista que Pablo Iglesias hace de las colas del hambre

Le han pillado con el carrito del helado.

Ahora, al olor de los votos, Pablo Iglesias ha caído en la cuenta de que hay personas que no es que no puedan llegar a fin de mes. Es que incluso hoy mismo igual se van a la cama sin haber probado bocado.

Por eso, el líder de Unidas Podemos no ha dudado en hacer electoralismo apoyándose en las colas del hambre.

Y todo con el descaro de alguien que vive en un exclusivo casoplón de una lujosa urbanización y que cuenta con chófer, escolta, niñera y hasta paseador-cuidador de perros.

Amén, por supuesto, del pastizal que tiene en el banco tanto él como su pareja, Irene Montero.

Quien no pica ante este repentino e impostado interés de Iglesias por los más necesitados es el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez.

El máximo rector de esta ONG cuenta en La Razón este 18 de abril de 2021 como Unidas Podemos ha recurrido a usar las imágenes de las colas del hambre y quiere apuntarse a la vez los méritos de los voluntarios que se han partido la crisma por atender a los más necesitados.

Es más, en esa pieza electoral de los podemitas aparecen responsables de Fundación Madrina sin que el partido haya pedido siquiera permiso para su utilización.

Giménez es muy claro al respecto:

Señala que cuando se necesitó de la ayuda de todos, los de Podemos tuvieron un gesto solidario que se quedó a medias:

No he visto a la gente de Unidas Podemos hacer nada durante la pandemia, salvo llevar un camión de leña a la Cañada Real durante el temporal Filomena y literalmente volcarlo en la acera. Así no se trata a la gente a la que dicen representar y cuidar, de forma aislada y tirando madera en una cuneta.