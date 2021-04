Los sanitarios indignados con la ‘pistolera’ de Más Madrid por su ataque al Zendal: «Es una ignorante»

La ‘pistolera’ de Íñigo Errejón, Mónica García, despertó la indignación de los sanitarios de la Comunidad de Madrid.

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas afirmó, durante una entrevista en ‘El Confidencial’, que está dispuesta a desmantelar el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

Una decisión que resulta incomprensible para quienes han visto, desde su interior, cómo el nuevo hospital público ha venido ayudando a paliar el impacto de la pandemia del COVID-19.

Carmen, enfermera del Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal que prefiere no dar su verdadero nombre por miedo a represalias, afirma a Periodista Digital que Mónica García “es una total ignorante”.

La sanitaria le recuerda a la candidata de la extrema izquierda que “el Zendal, que tanto odia, también está funcionando como un vacunometro y un centro de Rehabilitación, que ella misma tanto dice que hacen falta en la Comunidad de Madrid”.

A lo que agrega “ella tiene tanto odio que es incapaz de ver que el Zendal quita muchísima presión hospitalaria al resto de hospitales de Madrid, cosa que agradecen todos nuestros compañeros”.

Para Carmen, afirma que el resquemor de García radica en que “ella siempre fue una anestesista izquierdista a quien nadie la aguantaban en quirófano y que vio en la política una oportunidad para no trabajar más”.

Justamente un “odio y resentimiento” que también le reprochan a través de las redes sociales por sus ataques al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal.

“Una médico, candidata a gobernar una región en medio de la peor pandemia del último siglo, habla así del hospital público Zendal que lleva salvadas más de 3000 vidas de pacientes COVID: “Ahora mismo, no sirve para nada” Les ciega el odio y la envidia”, le critica un usuario de Twitter.

Un mensaje en la misma línea que plantea Toni Cantó: “Ha atendido a más de 4.000 pacientes de COVID y Mónica García sale con que no sirve para nada. El odio les ciega”.

"¿El Zendal? No es difícil desmantelar un hospital que no lo es … no sirve para nada"

Ha atendido a más de 4.000 pacientes de covid y Mónica García sale con que no sirve para nada.

