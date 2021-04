Ayuso, destinataria de una carta con balas, da una lección a Iglesias: «Ante la amenaza, desprecio y serenidad»

Isabel Díaz Ayuso, destinataria de otra carta con balas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular a la reelección ni se había enterado del hecho.

La misiva, mandada desde la provincia de Barcelona, fue interceptada por Correos en la Ciudad Condal antes de que fuera enviada a la capital de España.

Y seguramente la ciudadanía en general tampoco habría conocido el hecho de no ser porque alguien en los Mossos d’Esquadra tuvo mucha prisa en darle bombo a este hecho.

La propia Ayuso reconocía en una entrevista en ‘El Cascabel’ (13TV) el 27 de abril de 2021 que ella no había tenido constancia hasta momentos antes de entrar a la entrevista, ya pasadas las 22 horas, y porque se puso en contacto con ella el equipo de Fernando Grande-Marlaska, el ministro del Interior:

De este asunto me he enterado un poco por la prensa antes de entrar a la entrevista. He estado hablando con Pablo Casado y sé que el equipo del ministro del Interior me ha intentado localizar, pero es que ha sido justo al entrar al estudio, así que luego hablaré con él.