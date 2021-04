JOSEP MARÍA ARGIMON, SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA CATALANA, MUESTRA LA PATITA INDEPENDENTISTA

El chantaje de la Generalitat de Cataluña: «Vacunaremos a agentes de Policía y Guardia Civil pero eso nos hace retrasar a los mayores de 70 años»

"Aquí no se discrimina por edad, género, creencia ni por nada. Me da igual si es un mosso o un guardia civil, me importa un pepino la profesión que tienen"