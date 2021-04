Cantó, con Herrera, da la puntilla a Ciudadanos: «Votar a ese partido es apoyar a Gabilondo, Podemos y Más Madrid»

No está en las listas del Partido Popular para las elecciones madrileñas por una resolución judicial.

Pero Toni Cantó ha hecho campaña como si estuviese en la plancha electoral de Isabel Díaz Ayuso para el 4 de mayo de 2021.

Se ha batido el cobre allá donde le encomendaban estar, tal y como ha reconocido este 30 de abril de 2021 a Carlos Herrera en ‘Herrera en COPE’.

El que fuera diputado de Ciudadanos asegura sorprendido que, mientras a él la Justicia le apartó de las listas por un estrecho margen y aun así no ha dejado de hacer campaña, otros líderes que sí están en las planchas electorales van a irse del escaño en cuanto puedan:

Es curioso que a mí me han hecho todo lo posible para sacarme y en cambio quienes dicen que quieren estar, finalmente, no van a estar. Me explico, Iglesias de repente nos anuncia que no va a estar, que si entra luego se va a ir a una televisión, a un medio de comunicación para hacer un programa de esos de agitación que tanto le gusta hacer, al señor Gabilondo le gusta ser Defensor del Pueblo y Edmundo Bal se quedará en el Congreso de los Diputados.