Isabel Díaz Ayuso: «Sería desleal atacar a un partido como VOX que me dio un gobierno»

Reconoce que le gustaría poder gobernar sin socios y sin condicionantes.

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del Partido Popular a la reelección en la cita del 4 de mayo de 2021, Isabel Díaz Ayuso, alberga una pequeña esperanza de poder alcanzar la mayoría absoluta.

En una entrevista publicada por el diario El Mundo este 30 de abril de 2021, la jefa del Ejecutivo madrileño critica que muchas de las cuestiones que le han planteado en estos últimos días hayan sido en relación a su pacto postlectoral con VOX.

Para Ayuso, con todos los temas de relevancia que hay ahora mismo sobre el tapete de Madrid, ese le parece el de menor peso:

No sé por qué al final de esta campaña, cuando todo indica que voy a poder formar un gobierno, por qué no se me pregunta qué voy a hacer con la sanidad o la educación y todas las preguntas giren sobre qué voy a hacer con VOX si ni siquiera a lo mejor hace falta que miremos juntos hacia adelante.