Ayuso: «Cuanto peor sea el resultado para Sánchez el 4-M, más rápido tendrá que decir cuándo deja La Moncloa»

Quedan dos días para la cita con las urnas en Madrid.

El 4 de mayo de 2021 los ciudadanos de la región capitalina deciden si siguen con el modelo que viene aplicando desde agosto de 2019 la popular Isabel Díaz Ayuso o prefieren echarse en manos de políticas populistas de un bloque como sería PSOE-Unidas Podemos-Más Madrid.

A día de hoy las encuestas son más que contundentes en favor del Partido Popular, aunque su presidenta y candidata a revalidar mandato en la Puerta del Sol sabe que el único sondeo válido es el que empiece a conformarse a partir de las 20 horas de ese 4-M.

En una entrevista en ABC este 2 de mayo de 2021 reconoce que toda convocatoria electoral entraña riesgos, pero que no quedaba otra que ir a unos comicios anticipados:

Las elecciones claro que son un riesgo; las convoqué porque no quedaba otra. Lo que sí que vi florecer al poco de convocarlas fue ese entusiasmo de los ciudadanos. Me alegro de que les den la oportunidad de decidir cómo quieren Madrid los próximos años, y también de mandar algún recado que otro al resto de España, y que además despierte al resto del país.

Asegura que tener que anticipar la cita con las urnas se debió a las discrepancias que existían con Ciudadanos, especialmente con quien ejercía de vicepresidente, Ignacio Aguado:

El problema fueron las disparidades de criterios, sobre todo en otoño cuando yo defendí que no había que cerrar la hostelería o los comercios, o cuando muchas veces la Consejería de Sanidad tomaba unas decisiones y dentro del Gobierno se producían otras voces que creaban distorsión.

La jefa del Ejecutivo madrileño entiende que del resultado del 4-M también pueden moverse cosas en el resto de España:

Sí que creo que es una muestra de que se pueden hacer las cosas de una manera determinada, y que el Gobierno de España no tiene por qué salirse con la suya eternamente. Un gobierno que a una semana no dice cuántas vacunas te va a dar, o qué va a hacer con la pandemia, y que utiliza de esta manera las instituciones, puede que acabe ya poco a poco por desgastarse. No se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo.