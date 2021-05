4-M: Ayuso arrasa en Madrid y pone contra las cuerdas a Sánchez en toda España

Victoria arrolladora este 4-M para Isabel Díaz Ayuso, que será de nuevo presidenta de la Comunidad de Madrid.

Dos meses después de que el PSOE, compinchado con Ciudadanos iniciara en las sombras una maniobra para descabalgar al PP del poder en Madrid, al estilo de lo que intentaban hacer en Murcia y en Castilla y León, los populares ganan de forma contundente unas elecciones autonómicas madrileñas, que garantizan dos años de casi apacible gobierno en la región más importante de España. .

El 4 de mayo habría sido la ‘tumba’ del Frente Popular de izquierdas, con un castañazo mayúsculo para Pablo Iglesias, que en su inmensa soberbia y convencido de que se iba a convertir en el ‘Mesías Rojo‘ que condujera a todos los progres madrileños al paraíso de los sillones oficiales, dejó la presidencia del Gobierno y se postuló por sorpresa como candidato a la presidencia autonómica. Ha quedado ultimo y su destino es una incógnita a estas horas..

Según los primeros datos recabados por Periodista Digital, el PP de Díaz Ayuso habría ganado estos comicios con 63 escaños.

VOX obtendría por lo menos 15 diputados.

Sumando los escaños de PP y VOX, el centroderecha madrileño llega a los 78 representantes, sobrepasando con mucho la mayoría absoluta.

El tripartito de izquierdas sufre una humillante derrota, que afectará sin duda al resto de la legislatura y quizá acorte la estancia en La Moncloa de Pedro Sánchez.

El PSOE de Ángel Gabilondo, candidato que ha quedado opacado por el protagonismo de Sánchez en campaña, se quedará, según las estimaciones, en apenas 28 diputados.

Para evitar asumir responsabilidades, el taimado Sánchez no ha permitido que Gabilondo espere resultados en la sede oficial de la calle Ferraz, en Madrid, sino que lo ha enviado al Hotel Princesa, creyendo que así podrá distanciarse del frscaso.

Más Madrid, con unos 20 escaños, dobla en votos y en representantes a Unidas Podemos, que con tan solo 10 diputados queda último entre los partidos que logren representación en la Asamblea.

El cursi Pablo Iglesias , el mismo que mandó a sus matones a sueldo de Podemos a atacar a los asistentes a mitines de VOX, queda tocado y hundido.

Ciudadanos confirma su debacle y no logra representación.

Si tenemos en cuenta que en los anteriores comicios había alcanzado los 26 diputados, supone un batacazo sin precedentes.

La encuesta de GAD 3 para Telemadrid refuerza lo que las fuentes consultadas por Periodista Digital han adelantado a las 20 horas.

Isabel Díaz Ayuso se situaría según ese sondeo a 4 escaños de los 69 que otorgan la mayoría absoluta. La horquilla que le otorga al PP se mueve entre los 62 y 65.

El PSOE de Ángel Gabilondo ese el gran derrotado, con una previsión de 25 a 28 parlamentarios.

Muy cerca estaría la formación de Mónica García. El partido de la ‘pistolera’ sacaría del orden de los 21 a 24 escaños.

VOX sería la cuarta fuerza según los datos que arroja la encuesta de la empresa de Narciso Michavila. Sacaría de 12 a 14 diputados.

Unidas Podemos sería la última, con un botín de 10-11 representantes.

Ciudadanos, con Edmundo Bal, se quedaría según este sondeo como fuerza extraparlamentaria.

Narciso Michavila considera que con los datos que arroja su encuesta, la líder del PP puede conseguir sumar ella sola más escaños que la adición de los tres partidos de izquierda

Por su parte, Luis Orriols (laSexta) aseguraba que hay más factores, al margen de la participación elevada, que otorgan ese triunfo tan contundente al PP:

Si se confirman estos resultados, es una expansión de la derecha que no se explica solo con la participación. La derecha ha ganado terreno entre grupos sociales que anteriormente apoyaban otras opciones.

Ana Pastor, en laSexta, sin datos oficiales relevantes, daba por hecho que en la sede del Partido Popular, en Génova 13, iba a haber fiesta:

El propio Antonio García Ferreras plasmaba el optimismo desbordado del PP con esta reflexión sobre la intervención de Pablo Montesinos:

En el especial electoral de esRadio, Federico Jiménez Losantos tiene claro que la izquierda, junto a Ciudadanos, intentó hurtar a los madrileños lo que esta noche del 4 de mayo de 2021 han decidido:

Intentaron todo para que no votáramos y ahí está prueba de que los madrileños no querían que les robaran con una moción de censura el poder que ellos no quieren de la extrema izquierda. Esto se lo debemos a una sola persona: Isabel.