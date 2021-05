Los García-Noblejas regresan al callejero de Madrid con el respaldo del Tribunal Superior de Justicia

Nueva derrota de la izquierda y su hizo parcializado de la Ley de Memoria Histórica.

El Tribunal Superior de Justicia regresa a los hermanos García-Noblejas al callejero de Madrid, manteniéndose en la vía fronteriza entre los distritos madrileños de Ciudad Lineal y San Blas-Canillejas.

Se trata del nombre de una calle que había sido cambiado en 2017 por el Ayuntamiento de Manuela Carmena por la de avenida de la Institución Libre de Enseñanza. Sin embargo, la Justicia echó atrás el paripé de la alcaldesa progresista.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de apelación del consistorio capitalino contra la sentencia dictada el 21 de mayo de 2018 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 24 de Madrid, “confirmando la resolución apelada e imponiendo las costas de la segunda instancia” a la corporación municipal.

Un fallo contra el que puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal Supremo, aunque el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida no tiene intención de ejercer esa posibilidad.

La sentencia es demoledora contra Manuela Carmena y su equipo, al destacar la “total falta de motivación” en que se basaba el cambio de la vía, pues no se “justifica” en los “informes” ni la “resolución recurrida” que la calle materia de litigio tenga “encaje en algunos de los actos o conductas taxativas que la ley de cobertura exige”.

Para el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, su “único mérito es que fueron víctimas de la Guerra Civil, en cuanto que todos ellos murieron durante o como consecuencia del conflicto, o nada más acabar el mismo, por lo que se trata, simplemente, de víctimas del propio conflicto y la denominación de la calle tiene su razón de ser en el mero hecho de que todos los hermanos, sin excepción”.

Además, recuerda que ninguno tenía “cargo militar o político” y que “fallecieron, sin que el hecho de fallecer en un bando o en otro del conflicto, por sí solo, sea motivo de ensalzamiento de la sublevación o de la guerra; que, además de ello, los datos que utiliza el Comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento no se ajustan a la realidad de lo sucedido, pues no todos los hermanos García-Noblejas participaron en el mismo bando de los sublevados sino que uno de ellos, Jesús García- Noblejas, militó en el bando republicano apareciendo en el listado de víctimas del franquismo en Euskadi, en tanto que otro, Javier García-Noblejas, no es cierto que estuviera afiliado políticamente a la Falange ya que, siendo juzgado por ello, fue absuelto en sentencia de fecha 7 de abril de 1937, por el Jurado de Urgencia y puesto en libertad por quedar acreditado que era socio o afiliado de la FUE (Federación Universitaria Española entidad sindical apoyada por el Gobierno republicano)”.