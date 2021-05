Cisma independentista: La Vanguardia se carga a Pilar Rahola tras el acuerdo del ‘Govern’ entre ERC y Junts

Cisma en el independentismo catalán. Pilar Rahola, uno de sus altavoces más potentes y conocidos del secesionismo, ha sido fulminada del diario La Vanguardia, en el que ha colaborado con una columna de opinión durante los últimos doce años.

El ex presidente fugado Carles Puigdemont tardó poco en mostrar su apoyo público a una de sus principales propagandistas: «Querida Pilar, gracias por escribir como una mujer libre hasta el último día. Algunos, en Madrid y más cerca también, te quieren en silencio o con sordina. Continúa escribiendo, continúa hablando. Con acuerdos y desacuerdos, no podemos ser si no somos libres”.

Cesada tras el acuerdo de Gobierno entre ERC y Junts

La ya ex columnista de La Vanguardia ha asegurado en su perfil de Twitter que su defenestración se produce por «motivos ideológicos y políticos».

Sí. La Vanguardia no publicarà més articles meus

Sí. Es per motius ideològics i polítics

No. No he acceptat les peticions de canviar els meus plantejaments, ni suavitzar-los

No. No és el primer intent de fer-me fora.

«No he aceptado las peticiones de cambiar mis planteamientos ni suavizarlos. No es el primer intento de echarme. Si, la decisión viene de arriba de todo y más allá».

‘El Nacional’, por su parte, aseguraba que el cese de la colaboradora se producía tras el acuerdo de Govern alcanzado entre ERC y Junts Per Cataluña para investir a Pere Aragonés.

TV3

La periodista catalana pierde ahora un espacio importante en los medios de comunicación, aunque mantendrá sus apariciones periódicas en la televisión pública catalana como la ‘bienpagá’. Actualmente, Rahola interviene en los programas Tot es mou y FAQS​ en calidad de tertuliana estrella del independentismo.

Sin embargo, Rahola le debió ver las orejas al lobo dentro de este ruido de sables en el seno del secesionismo ya que trascendió que había presionado al director del ente público, Vicent Sanchis, para aumentar su cuota una vez tuvo constancia de su pérdida de protagonismo.

Como publicábamos el 6 de noviembre de 2020, es una guerra entre independentistas donde Sanchis está jugando claramente las cartas de ERC y donde ha salido algo perjudicada la otrora omnipresente Pilar Rahola, a la que han reducido algún que otro espacio en el canal público catalán por ser claramente pro JxCAT.

La mencionada tertuliana ha sido grabada, gracias a un pinchazo de la Guardia Civil al teléfono de David Madí, en el marco de la ‘operación Volhov’, rajando de lo lindo por su situación.

Según publica El Periódico, la investigación se centra en el supuesto tráfico de influencias de Madí, que mueve muchos hilos en la sombra del Gobierno de Quim Torra.

Rahola define como ‘casus belli’ el hecho de que Vicent Sanchis haya decidido que pierda una de las tres apariciones semanales en la televisión pública. La tertuliana intervenía los lunes y los martes en ‘Tot es mou’ y los sábados en el polémico ‘Preguntes Freqüents’, aunque ahora perderá una de las colaboraciones en el magazine de las tardes.

Rahola desvela que han intervenido para hacerle cambiar a Sanchis de opinión el propio Puigdemont, fugado en Bélgica, Francesc Pena, exjefe de comunicación de JxCAT, y Albert Batet, presidente de JxCAT en el Parlamento catalán.

La periodista y escritora desvela a Madí que el prófugo le ha dicho lo siguiente: