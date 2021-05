Brutal zasca de VOX a Pedrojota Ramírez por decir que no podían manifestarse en Ceuta

Finalmente, Santiago Abascal canceló su mitin previsto en Ceuta este 24 de mayo de 2021.

El líder de Vox regresaba a la ciudad autónoma pero finalmente ha decidido suspender la manifestación prevista después de que el Tribunal Superior de Andalucía (TSJA) hubiera avalado la decisión de la Delegación del Gobierno, que prohibía celebrar el acto.

Diferentes medios de comunicación, los más gubernamentales o los que simplemente se arriman al sol que más calienta (el de las ayudas), habían criticado el acto de Abascal y los suyos. Es el caso de Pedrojota Ramírez y ‘El Español’.

«Si Vox quiere manifestarse por la política del Gobierno hacia Marruecos, que lo haga en Sevilla -como ocurrió ayer- o en Madrid, pero no en Ceuta. No está ese horno para nuevos bollos. La libertad de manifestación debe ponderarse con otros valores.», había afirmado el periodista riojano.

La respuesta del partido derechista no se hizo esperar, y Ramírez, el que organizó la ‘Fiestojeta’ con ministros y diputados en pleno estado de alarma, quedó mudo:

Santiago Abascal cancelaba su mitin en la Plaza de Los Reyes para atacar la prohibición de la Delegación del Gobierno ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El presidente de VOX, sin embargo, sí tenía previsto mantener la rueda de prensa (que se tuvo que llevar a cabo dentro del hotel donde se hospeda por motivos de seguridad). A través de las redes sociales anunció que, si bien esperaba que “a última hora los tribunales amparen las libertades fundamentales de los ceutíes”, al menos celebraría su comparecencia ante los medios de comunicación.

Una situación que ha llevado a que los “quintacolumnistas de Mohamed VI” acudieran a intentar sabotear el acto e insultar a Abascal.

No se trata de una actividad espontánea, sino organizada para perseguir al líder de VOX durante toda su presencia en Ceuta.

Durante la mañana, por ejemplo, fue increpado por un pequeño grupo de ciudadanos a su llegada al hotel.

Vox no puede ir a Alsasua.

Vox no puede ir a Sestao.

Vox no puede ir a Sabadell.

Vox no puede ir a Vic.

Vox no puede ir a Vallecas.

Vox no puede ir a Ceuta.

¿No será que es exactamente donde hay que ir, precisamente porque los otros no van?

— Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) May 25, 2021