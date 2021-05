Mónica Oltra ningunea en RTVE a los 3.000 médicos despedidos por WhatsApp: «No es una gran decisión»

La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana despidió a través de SMS o por WhatsApp a más de 3.000 profesionales sanitarios que habían sido contratados para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

Lejos de mostrar al menos un respeto a quienes arriesgaron su salud personal y la de sus familiares para combatir al COVID-19, la Consejería de Sanidad se limitó a darles una ‘palmadita en la espalda’ tildándoles de “héroes” en el mensaje enviado para suprimir su contrato.

Los recortes sanitarios en la Comunidad Valenciana van totalmente en contra de la falsa promesa de Ana Barceló de crear plazas estructurales. Una situación que no solo disparó la indignación de los sanitarios, sino también de los sindicatos y el Colegio de Enfermería valenciano, que acusó a la Generalidad de convertir a los sanitarios en “profesionales de usar y tirar”.

Sin embargo, la ofensa a los profesionales sanitarios fue aún mayor con las declaraciones de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, en RTVE.

Durante su entrevista en ‘La hora de la 1’, Oltra afirmó que “hay que ser más empáticos con los sanitarios que han hecho un esfuerzo jugándose la propia salud”. Sin embargo, de inmediato contradijo sus propias palabras considerando el despido de 3.000 profesionales como una decisión menor de la Generalidad Valenciana.

La vicepresidenta intentó escurrir el bulto afirmando que se enteró de los despidos vía SMS o WhatsApp a través de la prensa.

“Eso parece por lo que he visto en los medios de comunicación. Sin embargo, me imagino que la Consejería de Sanidad tendrá otros mecanismos”, indicó. Para posteriormente restar importancia a la decisión de echar a la calle a 3.000 profesionales que combatieron contra la pandemia.

“Es una cuestión logística de cada Consejería. Esto no se trata colectivamente, son cuestiones de gestión diaria que no se ponen en común. Se ponen en común las grandes decisiones y no las cuestiones de gestión diaria», afirmó.

En este sentido, Oltra deja claro que el despido masivo de profesionales sanitarios es solo parte de la “gestión diaria” y que no forma parte de las “grandes decisiones” que toman en común la Consejería y la Generalidad.

Abucheo a Oltra

Las polémicas afirmaciones de Mónica Oltra llegan solo días después de haber recibido los abucheos por parte de las mujeres trabajadoras de Valencia.

El 17 de mayo, un grupo de mujeres críticas con el feminismo de Podemos y Compromís reprocharon a Mónica Oltra su gestión y su incapacidad por escuchar a los ciudadanos más necesitados.

“Me he quedado en la calle por su culpa, señora. Llevamos meses pidiendo una reunión. No se preocupa por la gente necesitada y su sistema no funciona. A mí me han atendido muy mal. Hemos puesto ya miles de quejas”.

Para evitar la polémica, Oltra pide que “no gritéis”.

Sin embargo, ya era tarde y las cámaras grababan el escrache:

“Os aprovecháis de los trabajadores. No es que hayáis abandonado la lucha de clases, es que nunca la habéis apoyado. Os dedicáis a hablar de símbolos y nimiedades y luego no os preocupáis de la realidad. ¿Qué opinas de las trabajadoras de Netalia [una empresa de limpieza], que llevan seis meses sin cobrar? Os dedicáis a vender humo, es una vergüenza lo que estás haciendo con las mujeres trabajadoras”.

“Venís aquí a Casa de la Dona [Casa de la Mujer], decís que os preocupáis mucho por las mujeres trabajadoras y luego vais de la mano de Irene Montero, que es otra que tal, su Ministerio de Igualdad no sirve para nada, sólo para financiar chiriguitos, igual que vosotros”, señalan estas mujeres frente a una Oltra que les pide “educación” por mostrar su rechazo a las políticas implementadas.

Las manifestantes no se dejaron amilanar y le respondieron a la cara:

“¿Qué educación si llevamos meses exigiendo una reunión? Les pedisteis los datos para buscarles una solución a través de los Servicios Sociales y les habéis denunciado”.

En este instante, un colaborador de la vicepresidenta regional intenta desacreditar a las manifestantes: “No es cierto”. Pero fue rápidamente zarandeado: “Sí que es cierto y a mí me daría vergüenza. Os estáis negando a reuniros con nosotros, no tenéis vergüenza. Os dedicáis a engañar a los trabajadores todo el rato”.