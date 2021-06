Ayuso desmiente una ‘fake news’ de ‘El País’ con una dosis de ironía: «Que la realidad no estropee un buen titular»

Isabel Díaz Ayuso desmintió, con su característica ironía, una ‘fake news’ de ‘El País’.

La actual presidenta de la Comunidad de Madrid publicó en las redes sociales un mensaje donde desmentía la información del diario de izquierdas sobre las citas de vacunación contra el COVID para los ciudadanos entre los 40 y 49 años.

En concreto, ‘El País’ publicada en un ‘tweet’: “Todas las comunidades, a excepción de Madrid, ya están citando, y muchas vacunando, al colectivo de 40 a 49 años”. Una versión que fue desmentida por la propia Isabel Díaz Ayuso.

“Sí estamos citando, mañana comenzamos la vacunación de 40 a 49 años en la Comunidad Madrid. Que la realidad no estropee un buen titular”, ironizó la ‘popular’ en lo que sería un nuevo intento de atacar su gestión de la pandemia.

Sí estamos citando, mañana comenzamos la vacunación de 40 a 49 años en la Comunidad Madrid. Que la realidad no estropee un buen titular. https://t.co/1mcpLbuJSW — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) June 8, 2021

Tras la aclaratoria de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ‘El País’ cambió el titular por “Así avanza la vacunación en España: Madrid se une al resto de comunidades y llama a los menores de 49”.

En la publicación, se intentó matizar el error afirmando que “la autonomía más rezagada era Madrid, que hasta este martes no ha empezado a citar a este colectivo de 40 a 49 años”.

El ‘choque’ entre Ayuso y ‘El País’ llega justamente después de que la ‘popular’ lanzara un duro ataque contra el Gobierno de Pedro Sánchez a través del programa de radio ‘Más de uno’ de Carlos Alsina.

En la entrevista, Ayuso estalló tras admitir la Audiencia Nacional el recurso de la Comunidad de Madrid contra las restricciones al ocio nocturno y a la hostelería aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud la semana pasada.

«Un Consejo Interterritorial no está para imponer con rodillo una serie de decisiones que como dice el recurso lo único que crea es un sinsentido normativo», lamentó.

Ayuso dijo que esta situación le parecía preocupante: «El Gobierno de España se dedica a imponer medidas de una forma totalitaria y apelando a una falsa mayoría, pues las comunidades que estaban en contra de las medidas representan a más de 30 millones de españoles».

A la pregunta de si ella estaría dispuesta a endurecer algunas medidas para alcanzar un acuerdo, comentó que: «Si para alcanzar acuerdos tengo que atacar a la iniciativa privada, pues no. Yo prefiero el consenso, pero hay medidas que son perniciosas para la primera economía del país. Ojalá el consenso signifique que no se retrocede, pero no tiene lógica volver hacia atrás.