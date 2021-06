Almeida se cachondea durante 29 segundos del ‘paseito’ de Pedro Sánchez con Joe Biden

José Luis Martínez-Almeida se cachondeó, durante 29 segundos, de Pedro Sánchez y su persecución de Joe Biden por los pasillos de la sede de la OTAN en Bruselas.

Al alcalde de Madrid le preguntaron, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, sobre su opinión acerca del encuentro entre ambos mandatarios, lo que aprovechó para sacar su ironía y terminar de hundir aún más al líder del PSOE.

Tras escuchar la pregunta, Martínez-Almeida permaneció en silencio. El público empezó a reír, mientras que el acalde de Madrid tomó agua y miró su reloj. Una vez pasado 29 segundos (el mismo tiempo que duro el encuentro entre Biden y Sánchez), el ‘popular’ lanzó una demoledora frase: “Estos 29 segundos se les han hecho tan eternos como a Biden”.

Los asistentes al desayuno empezaron a reírse de la ocurrencia de Martínez-Almeida, que se volvió viral en las redes sociales y que se suma a la larga lista de troleos a Sánchez y su Gobierno por intentar vender como “cumbre” el patético encuentro por los pasillos de la OTAN.

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también ironizó el 14 de junio sobre el encuentro de 29 segundos que ha mantenido el presidente del Gobierno con el presidente de los Estados Unidos calificándolo como “la cumbre de los 26 pasos”.

Tras reunirse con la presidenta de la Asamblea de Madrid, Eugenia Carballedo, Ayuso ha realizado unas breves declaraciones a los medios de comunicación.

Al término de las mismas, pasados apenas unos minutos, ha ironizado diciendo que ya había hablado “más tiempo” de lo que había durado la “cumbre bilateral” entre Sánchez y Biden, a la que ha bautizado “a partir del día de hoy” como “la cumbre de los 26 pasos”.

La trola de Sánchez

A pesar de que el presidente de Estados Unidos se mostró incómodo y desinteresado en hablar con el líder del PSOE, el socialista afirma que 29 segundos fueron más que suficientes para abordar los lazos militares entre ambos países, la situación en América Latina y la agenda progresista.

El chiste se cuenta solo…

Sin embargo, Sánchez así lo afirmó en su respuesta a los medios de comunicación tras la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza, donde intentó restarle importancia a lo breve del encuentro asegurando que no lo “cronometró”.

“No tengo un cronómetro de cuánto me he reunido o no con el presidente de EEUU”, ha dicho sobre la breve duración del encuentro. Sin embargo, resulta curioso, ya que tuvo que disparar los diversos temas en solo cuestión de segundos para abarcar todos los puntos que él mismo presume.

“Mire si me ha dado de sí la conversación que hemos estado hablando de reforzar los lazos militares, de la situación en Latinoamérica y le he felicitado también por la agenda progresista que ha puesto en marcha”, aseguró Sánchez ante la mirada incrédula de los periodistas.

Con el presidente de EEUU, según ha explicado, ha hablado de la intención de España de actualizar el acuerdo bilateral de Defensa con este país y de su “preocupación” sobre la situación migratoria y económica en América Latina y de la “agenda de progreso” del norteamericano.

“Le he felicitado por la agenda progresista que ha puesto en marcha, sobre todo por la vuelta a los grandes consensos multilaterales especialmente del cambio climático y el acuerdo de París”, sumó el socialista.