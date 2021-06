Las hordas podemitas y proetarras caen sobre ‘Chimy’ Ávila (Osasuna) por lucir una camiseta de Abascal

Ezequiel ‘Chimy’ Ávila, futbolista argentino de Osasuna de Pamplona, ha sido hostigado en redes sociales después de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía portando una camiseta con la cara del presidente de VOX, Santiago Abascal, fumando un puro y el siguiente lema: “El miedo es una reacción. El valor, una decisión”.

El atacante etiquetaba también a la tienda que comercializa con dichas camisetas.

La afición más radical del conjunto pamplonica, vinculada a los movimientos ‘abertzales’ del País Vasco y Navarra, se movilizaba en redes sociales para hostigar al futbolista de su equipo: “Yo lo mandaba a la grada y lo ponía en venta desde ya”, eran algunos mensajes que le dejaban, entre otras lindezas: «fascista».

El Chimy no se siente amenazado por el discurso de Vox, pese a ser sudamericano, sabéis por qué? Exacto, porque es rico, cero dudas de que en el Sadar lo recibirán como merece. pic.twitter.com/Zwj9FSRrl2 — 🇨🇴 Vietgal 🇵🇸 (@Vietgal1) June 19, 2021

Fue tal el acoso recibido que el jugador sudamericano optó por retirar la fotografía y publicar un mensaje de ‘disculpa’: «Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas”.

Despues de lo de hoy lo tengo muy claro que Chimmy avila debe de estar fuera de osasuna — Crespovic (@crespo_mikel) June 19, 2021

El jugador de Osasuna trataba de ganarse el perdón de los radicales asegurando que desconocía las connotaciones políticas de la prenda: “Ni sé de política, ni me interesa. (…) No era mi intención ofender y pido disculpas”.