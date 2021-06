Épico ‘zasca’ de VOX a la concejal de Podemos por atacar a Abascal: «¿Y si te deportamos a Marruecos?»

A la concejala y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain, le ha salido el ‘tiro por la culata’.

En un intento por desacreditar al líder de VOX, la concejal de Podemos publicó en su cuenta oficial de Twitter: “¿Y si declaramos persona non grata a Santiago Abascal?”. Si bien buscaba el aplauso fácil de la extrema izquierda, lo que terminó encontrando fue un épico ‘zasca’.

El diputado de VOX en Ceuta, Carlos Verdejo, no dudó en responder a la publicación de Hamed Hossain con la misma dosis de ironía: ″¿Y si te deportamos a Marruecos?”.

Un mensaje al que se sumaron otros varapalos por parte de los usuarios de la red social:

A mi no me gusta ese pañuelo que luce usted: es símbolo de opresión. Muchas mujeres son encarceladas en el mundo por negarse a cubrir su cabeza. Usted no se solidariza con ellas, sino con sus opresores. Así que la persona no grata es usted, apologeta de la sumisión femenina.

