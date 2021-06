235 jóvenes confinados forzosamente en Palma tras el macrobrote: si no es un secuestro, poco le falta

Continúa un día más la situación de confinamiento forzoso en régimen de aislamiento de 235 jóvenes en un hotel de Palma de Mallorca por parte del Gobierno socialcomunista de Baleares, donde está al frente Francina Armengol (PSOE).

Como subraya acertadamente este 30 de junio de 2021 OKDiario: «La consideración de «sospechosos» de estar contagiados no faculta al Gobierno socialcomunista de Baleares a tenerlos retenidos, primero porque no se hizo lo mismo con los trabajadores de los hoteles o con el resto de los clientes, y segundo, porque el Ejecutivo de izquierdas no ha concretado si los casos son realmente positivos o si han mantenido contactos con los contagiados confirmados».

En suma, lo hecho por el Ejecutivo de Francina Armengol es de una arbitrariedad gravísima, pues conculca derechos fundamentales. La situación de los jóvenes es surrealista, porque no pueden acogerse al habeas corpus -figura jurídica por la que toda persona detenida debe ser presentada ante el juzgado para que ordene su libertad inmediata si no hay motivos para el arresto- al no estar formalmente detenidos por la perpetración de un delito, sino que están confinados -secuestrados cabría decir- de manera forzosa por una cuestión de salud pública.

Esto es lo que les han dado de desayunar a los alumnos de San Fernando aislados en un hotel medicalizado en Mallorca en su viaje de fin de curso. En la gestión de una crisis se ve el nivel de cada uno. pic.twitter.com/hNNi7nNWgQ — Pedro Espinosa (@pedrofespinosa) June 28, 2021

El doctor Benito Almirante, sobre los macrobrotes: «No se puede culpar a los jóvenes, el culpable es el virus»

Aunque muchos se han dedicado a criminalizar a estos jóvenes, los profesionales médicos no lo ven así.

El doctor Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas en el Vall d´Hebron, cree que no hay que buscar culpables en los contagios ya que «el culpable es el virus que esta entre nosotros y se sigue transmitiendo». Explica que como aún no se ha vacunado a la gente joven son el sector de la población que más brotes sufren. «Los jóvenes han intentado hacerlo bien pero por su edad es más difícil. Pero en su época lectiva lo han llevado muy bien en los colegios», mantiene.

La interacción social de un grupo de personas numerosas muy constante en el tiempo hace que el número de contagios sea muy elevado.

Antonio Maestre los criminaliza: «Que lloren menos y que asuman responsabilidades»

Por el nivel de tus enemigos te conocerán.

Uno de los que se ha dedicado a criminalizar a estos jóvenes ‘secuestrados’ es Antonio Maestre, que se descolgaba con una polémica afirmación:

