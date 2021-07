El mal perder de Armengol tras tumbar una jueza el confinamiento de unos jóvenes: «Atenta contra la salud»

Es el recurso al pataleo cuando la Justicia no te da la razón.

La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, se ha mostrado contrariada por la decisión de una magistrada que ha resuelto que el confinamiento hotelero al que habían sido sometidos varios jóvenes en un hotel de Palma de Mallorca no tenía base jurídica.

El Gobierno balear impuso contra viento y marea el encierro en un establecimiento turístico, el Palma Bellver, de la capital mallorquina de un grupo de estudiantes que, al parecer, estaban contagiados por coronavirus.

Sin embargo, tras los tests que se les realizaron, muchos de ellos dieron negativos, lo que no les libró de permanecer enclaustrados en esa instalación bajo vigilancia policial en los exteriores del recinto turístico.

Armengol asegura que no le queda otra que acatar la decisión judicial:

Como presidenta, mi obligación es acatar la decisión judicial, pero no puedo estar de acuerdo con ella, ya que amenaza la salud colectiva, como también pasó cuando el Tribunal Supremo retiró la limitación de grupo.

Pero acto seguido asegura que piensa recurrir la misma, algo curioso sobre todo porque los jóvenes encerrados ya no estarán en la isla de Mallorca en el caso de que la Justicia le diese la razón en segunda instancia:

La decisión judicial atenta contra la salud de todos y el criterio científico que tantas vidas ha salvado en las Islas, y la recurriremos.

De paso, mete en el mismo saco de la irresponsabilidad a todos los jóvenes que estuvieron ‘encerrados’ en el hotel:

La libertad debe acompañarse de responsabilidad y muchos de estos jóvenes no la han demostrado mientras han estado en las Islas. Si no respetan la cuarentena, que vuelvan a su casa en barco y que no pongan en riesgo a nadie más. Ni a compañeros ni a ciudadanos

E insiste en que no digiere el fallo judicial:

Es difícil de asumir una resolución judicial que permite no sólo no cumplir cuarentena, sino que si te niegas a hacerte una PCR puedes ir por la calle como si no pasara nada.

RESUCITAN LAS COPAS DE LA PRESIDENTA BALEAR EN PLENO ESTADO DE ALARMA

Y más amargura va a tener que tragar Francina Armengol viendo que las redes sociales han ‘resucitado’ su momento de escapada a un bar de copas cuando estaba vigente el estado de alarma y, por tanto, el toque de queda.

Porque, claro, quien pretende dar lecciones sobre preservación de la salud muy difícilmente puede mantenerlas cuando ella, como representante pública de las Islas Baleares no dio el mejor ejemplo a seguir:

Yo estoy de acuerdo contigo. La propia Armengol, a costa de su salud, en pleno confinamiento se iba de incógnito por las noches a los bares de copas para ver si se cumplían las normas. Todo por el pueblo, gin tónics con vocación de servicio público..https://t.co/j2RzTZIhvc — Tuitea y vencerás (@tuiteayvenceras) July 1, 2021

Jajajaja, la corrupta @F_Armengol ya demostró su seriedad cuando la pillaron de copas saltándose sus propias reglas. Lo que ha hecho ahora es secuestrar unos chavales, la suerte es que a estos no le ha dado tiempo a prostituirlos. — Lukyluke99 (@Lukyluke991) July 1, 2021

@F_Armengol la misma que no ha defendido a niñas violadas, la misma que ordenaba el confinamiento mientras ella de copas, ahora se ha cargado la temporada en Baleares por detener a niños no infectados, no dijo que el virus🦠NO ERA DE MALLORCA no se le entiende por el catalán🤮 https://t.co/MVCnDn6aCq pic.twitter.com/mrYFR7RCP6 — ZulemaDelgado (@ZulemaDelgado) July 1, 2021