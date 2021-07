Rita Maestre, a la desesperada: aprovecha la muerte de Raffaella Carrá para atacar a Almeida

La extrema izquierda española está demostrando que está dispuesta a usar la tragedia para sacar rédito político.

Tras utilizar la muerte de Olivia y más recientemente la de Samuel, ahora se suma el uso político del fallecimiento de la artista italiana Raffaella Carrá.

La líder de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, publicó un tuit que buscaba más atacar al alcalde José Luis Martínez- Almeida que rendir un homenaje a la artista transalpina que ha fallecido a sus 78 años.

Tan solo minutos después de conocerse la triste noticia de la muerte de Carrá, Maestre mostraba su pesar en las redes sociales, no sin aprovechar la oportunidad para lanzar una pulla a su principal adversario político.

La representante de Más Madrid, recordaba la visita de Carrá a Madrid en 2017 con un vídeo en el que aparece elaborando la bandera del arcoíris que colgó el Gobierno municipal de entonces, liderado por Manuela Carmena, en la fachada del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio madrileño.

Cuando Raffaella Carrà vino a Madrid en 2017, quiso participar en la elaboración de la bandera arcoíris gigante que colgamos en Cibeles. Una triste pérdida para quienes amamos la música, la fantástica fiesta y la libertad. pic.twitter.com/RydwyPHsKD — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) July 5, 2021

Una bandera que este año no ha ondeado en el Ayuntamiento de Madrid porque una sentencia del Tribunal Supremo no lo permite, una razón que no le ha valido a la izquierda que ha atacado ferozmente a Almeida por este motivo.

En este sentido, Maestre se suma a la ‘campaña’ utilizada por Juan Carlos Monedero, que se llevó un sonoro ‘zasca’ por parte del propio alcalde madrileño.

Sin venir a cuento de nada, en un tuit publicado este 4 de julio de 2021, el cofundador de Podemos acusa a VOX y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, poco menos que de homófobos vinculándolos al lamentable asesinato del joven Samuel en La Coruña.

Sin embargo, Almeida no dudó en defenderse de las acusaciones a través de las redes sociales: “Solo una mala persona puede banalizar un asesinato de odio. No todo vale”. Sin embargo, no fueron sus únicas palabras contra Monedero.

El alcalde de Madrid también respondió a través de un micrófono de laSexta ya este 5 de julio: “Su catadura moral le califica. En el estercolero del odio es donde mejor se mueve”.